Trump se ‘agandalla’ petróleo de Venezuela: ¿Por qué es una mala noticia para Pemex?

Donald Trump acusó al Gobierno de Maduro de robar a empresas estadounidenses y aseguró que EU administrará el petróleo venezolano.

La inversión de capital privado de EU en la infraestructura petrolera de Venezuela tras el arresto de Nicolás Maduro afectará a Petróleos Mexicanos (Pemex), señaló Ramsés Pech, socio en Caraiva y Asociados-León & Pech Architects.

El presidente Donald Trump adelantó que petroleras invertirán millones de dólares en reparar la infraestructura petrolera de Venezuela y que el Gobierno de EU administrará el ‘oro negro’ del país durante un periodo de transición.

“Vamos a hacer que nuestras grandes compañías petroleras estadounidenses, las más grandes del mundo, entren, inviertan miles de millones de dólares, reparen la infraestructura petrolera gravemente dañada y comiencen a generar ganancias para el país”, aseguró.

Los planes de Trump de ‘revivir’ la industria del petróleo de Venezuela creará un acérrimo competidor para Pemex, advirtió el especialista Ramsés Pech.

Es posible que los recursos financieros que petroleras estadounidenses podrían haber destinado a Pemex, ya sea bajo los contratos mixtos o con otro esquema de participación, termine yendo a Venezuela.

“Ahí se sentirían a gusto con la administración Trump, ya que él estaría apoyando toda la nueva infraestructura e incremento de producción”, detalló.

México y Pemex quedarían ‘entrampados’ y limitados a un mercado local, ya que el incremento de producción petrolera de 1.8 millones de barriles diarios y 5 millones de pies cúbicos diarios de gas, saca por completo a México de la jugada, “poniendo en riesgo las finanzas de Pemex”, indicó.

Escenario ‘apocalíptico’ para Pemex: EU podría dejar de importar crudo mexicano

Alrededor del 41 por ciento de los ingresos de Pemex dependen de la venta de gasolinas y diésel en el mercado local, mientras que las exportaciones de crudo ya aportan menos del 20 por ciento de los ingresos.

Aunado a esto, la política energética del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum establece que el país exportará un máximo de 400 mil barriles diarios para 2030, de los cuales alrededor de 150 mil se envían a la refinería de Deer Park, ubicada en Texas.

Sin embargo, Estados Unidos podría argumentar que ya no necesita importar ningún barril de petróleo crudo mexicano, por lo que el país tendrá que venderlo a otros mercados con un mayor descuento.

Ramsés Pech recordó que este tema será un punto de inflexión durante la revisión del T-MEC, ya que Canadá aplicó un arancel de 10 por ciento a las exportaciones de petróleo crudo hacia Estados Unidos, su principal cliente.

“Pero si Venezuela incrementa la producción y exportación a Estados Unidos, Canadá podría reducir la cantidad de petróleo crudo que envía hacia Estados Unidos, lo que será un punto de negociación por parte del presidente Trump”, subrayó.

El control del mercado petrolero venezolano será clave para Estados Unidos en el futuro, ya que eso le permitirá ofrecer combustibles baratos en Estados Unidos; controlar la inflación, y reducir las tasas de interés, añadió el experto energético. El precio de referencia del petróleo crudo ha mostrado debilidad ante el temor de un exceso de oferta.

El precio del WTI inició 2026 en 57.21 dólares por barril, lo que representó una caída de 18 por ciento respecto al inicio de 2025. El descenso del precio de referencia del Brent fue más pronunciado, ya que, en tan solo un año, su precio disminuyó 25.8 por ciento, según datos de Investing.