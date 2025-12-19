La verdad sobre los 5 contratos mixtos de Pemex

Estos días ha sido la nota las inversiones y el cambio que se busca en el sector energético tanto en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que lleva Emilia Calleja, como en Petróleos Mexicanos (Pemex) de Víctor Rodríguez, que hacen tener la esperanza de que se tiene un buen plan a futuro para ambos, pero al revisar los números la triste realidad es otra.

Y es que resulta que los cinco primeros contratos mixtos aportarán sólo 2 por ciento de la producción. Así es, los aclamados cinco contratos mixtos firmados por Pemex con empresas privadas para el desarrollo de los campos Tamaulipas Constituciones y Sini-Caparroso, asignados a C5M; Tupilco Terciario, asignado a CESIGSA; Agua Fría, asignado a PFM; y Cuervito, que operará Geolis, apenas contribuirán con alrededor de 2 por ciento de la producción nacional de hidrocarburos líquidos entre 2028 y 2030, de acuerdo con cifras del Plan Estratégico de Pemex.

En su punto máximo, estos cinco campos aportarían alrededor de 40 mil barriles diarios de hidrocarburos líquidos, una cifra que equivale a 2.2 por ciento de la meta de producción nacional de 1.8 millones de barriles diarios que fijó el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que realmente tiene poco impacto si se ve de manera global, esto al revisarlo a detalle con especialistas en la materia.

A pesar de la producción limitada de estas primeras asignaciones para campos terrestres, este ejercicio de contratación no es irrelevante. El desempeño de estos proyectos será clave para evaluar si la modalidad contractual que promueve el gobierno puede escalarse a proyectos más grandes o si, como advirtieron compañías petroleras nacionales e internacionales, será necesario introducir ajustes para detonar el interés de compañías con mayor capacidad técnica y financiera que puedan asociarse con la Sener y Pemex para acelerar la producción en campos que involucren volúmenes más elevados de hidrocarburos, que contrarresten la caída en la extracción de petróleo y gas asociada al declive de los campos maduros.

Aunque el gobierno presuma estas alianzas, lo cierto es que Pemex salió en búsqueda de socios para 21 proyectos y sólo ha encontrado interesados en cinco campos, todos de origen nacional y algunos con acusaciones de corrupción, incumplimiento o insolvencia financiera, lo que incrementa las dudas de este modelo contractual que, hasta ahora, no ha resultado atractivo para grandes petroleras como Shell, Exxon, BP, Halliburton, Fieldwood, SLB o Baker Hughes que optaron por no participar.

Veremos si el próximo año el gobierno logra adjudicar los 16 contratos mixtos restantes o si, desde la Sener, que lleva Luz Elena González, o desde Pemex, se buscan otras formas de asociación o contratación, también previstas en la reforma energética, que permitan incorporar a jugadores de mayor escala y habilitar mayor inversión y producción anticipada, por lo pronto, quizás digan que algo es algo.

Más vivienda para mujeres

Una buena noticia para el cierre del año, es que la Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo Banco Mundial vía el banco de origen canadiense Scotiabank México que lleva Pablo Elek, invirtió 250 millones de dólares para ampliar el acceso a financiamiento de vivienda para mujeres.

Como hemos platicado, el déficit de vivienda en el país es amplio y si se analiza la brecha de género en el acceso a hipotecas es mayor y ahí las mujeres están rezagadas, ya que el país enfrenta un déficit habitacional de 9 millones de unidades, dejando a millones de familias sin viviendas adecuadas, especialmente en comunidades rurales y de bajos ingresos.

Las mujeres son las más afectadas: solo 4.5 por ciento cuenta con un producto hipotecario frente al 7.2 por ciento de los hombres, lo que refleja la importancia de derribar las barreras sistémicas para la inclusión financiera y con esta inversión se espera iniciar un periodo de apoyo a las mujeres para que tengan acceso a vivienda.

Es la primera participación de IFC con el Grupo Scotiabank en México. En el país, Sanaa Abouzaid, es el Country Manager de IFC.

Rechaza Semarnat a minera canadiense

Quien ha estado en plenos procesos de revisión en temas ambientales es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que lleva Alicia Bárcena, ya que negó la autorización solicitada por la Minera Mar de Plata, filial de la canadiense Sonoro Gold, que preside Kenneth MacLeod, en materia de Impacto y Riesgo Ambiental para el proyecto Cerro El Caliche, ubicado en Cucurpe, Sonora.

Las empresas mineras canadienses son las que tienen mayor presencia en el país y que operan las principales zonas de minerales, y llama la atención que esta empresa le fue negada desde el 18 de junio de este año el permiso, por parte de la dependencia mexicana.

La negativa que fue debidamente notificada por la Dirección General de Impacto Ambiental de la Semarnat el 1 de julio del mismo año a la empresa. Sin emargo, entre quienes conocen que se negó este permiso, resulta extraño que, pese a cotizar en la TSX Venture Exchange de Canadá, hasta la fecha, Sonoro Gold no ha hecho púbico el rechazo de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) ni del Estudio de Riesgo Ambiental (ERA). Esto es algo poco común, dado que la compañía sigue en proceso de levantamiento de capital, aun cuando en el mercado mexicano tiene ese documento actualmente en contra.

La negativa de autorización de Impacto y Riesgo Ambiental son documentos claves para poder operar las minas, por lo que habrá que esperar qué respuesta da la empresa.

(Ilustración de Esmeralda Ordaz)

