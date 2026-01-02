Tanto petróleo sin nadie que lo recoja: Buques evitan Venezuela por miedo a ser incautados por Trump

Más petroleros están dando la vuelta y alejándose de Venezuela mientras Estados Unidos amenaza con incautar buques que transporten crudo que ayuden a financiar al régimen del presidente Nicolás Maduro.

Al menos siete barcos han revertido su rumbo o se han detenido en alta mar, según movimientos marítimos rastreados el viernes por Bloomberg. Esto se suma a otras cuatro naves que se dieron marcha atrás inmediatamente después de que fuerzas estadounidenses abordaran el buque Skipper a mediados de diciembre.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado a Venezuela de utilizar los ingresos petroleros para financiar una serie de actividades criminales, entre ellas el narcotráfico y el terrorismo. Como parte de la campaña de presión de Trump, fuerzas estadounidenses han incautado dos petroleros y lanzado ataques contra embarcaciones presuntamente vinculadas al tráfico de drogas, que han dejado más de 100 muertos.

Venezuela ha negado las acusaciones y ha calificado las acciones de Estados Unidos como ilegales.

En otra señal de la escalada, EU atacó una instalación en territorio venezolano que presuntamente se utilizaba para el traslado de narcóticos. También sancionó a cuatro empresas chinas y cuatro buques vinculados al comercio de crudo venezolano.

Buques petroleros con rumbo a Venezuela se desvían por amenazas de Trump

Los buques que evitan las aguas del Caribe tienen capacidad conjunta para transportar 12.4 millones de barriles de crudo. Cuatro de ellos se desviaron, mientras que otros tres permanecen detenidos en el mar, según muestran los datos.

A medida que los barcos evitan dirigirse a Venezuela, los tanques de almacenamiento del país se están llenando hasta el límite, lo que obliga a la estatal Petróleos de Venezuela a cerrar algunos pozos. La producción en la clave cuenca del Orinoco, donde se produce la mayor parte del petróleo del país, se desplomó un 25 por ciento el 29 de diciembre frente a los niveles registrados a mediados de ese mes.

Mientras tanto, la petrolera estadounidense Chevron continúa extrayendo crudo venezolano como parte de una licencia obtenida del Departamento del Tesoro estadounidense.