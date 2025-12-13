¿Trump va por el narco o el petróleo venezolano? Las claves detrás del megaoperativo militar en el Caribe

El 'Skipper', sancionado por Washington en 2022, fue interceptado el miércoles en aguas del mar Caribe. (Fotos: AP/Ariana Cubillos/Pentágono)

Estados Unidos incautó el martes un petrolero frente a las costas de Venezuela en un espectacular macrooperativo militar que marca un nuevo episodio en la escalada de tensión entre Washington y Caracas.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció la operación y aseguró que su país se quedará con el petróleo que transportaba el buque, mientras que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, la calificó como un acto de “piratería criminal”.

El incidente abre una nueva fase en la estrategia de presión de la Casa Blanca contra el gobierno de Maduro, al que acusa de liderar una red internacional de narcotráfico, tras meses destruyendo frente a las costas venezolanas embarcaciones supuestamente cargadas de droga.

Así fue como EU interceptó al petrolero venezolano ‘Skipper’

El Skipper, sancionado por Washington en 2022 por supuestamente transportar crudo iraní, fue interceptado el miércoles en aguas del mar Caribe por orden de un juez estadounidense, aunque en esta ocasión llevaba petróleo venezolano.

El buque navegaba con una falsa bandera de Guyana, país vecino de Venezuela que ha respaldado el despliegue militar estadounidense en el Caribe y mantiene una disputa con Caracas por la región del Esequibo.

Según imágenes difundidas por la Fiscalía estadounidense, tropas fuertemente armadas abordaron la nave tras descender desde un helicóptero y tomaron el control de esta gran embarcación, de 333 metros de eslora.

Maduro denunció que los tripulantes están desaparecidos, mientras que la Casa Blanca afirma que un equipo de investigadores estadounidenses se encuentra en el barco interrogando a la tripulación.

¿Qué pasará con el petróleo venezolano incautado por EU?

Según el gobierno venezolano, el buque transportaba 1.9 millones de barriles de crudo de la estatal PDVSA, aunque no precisó el país de destino.

Trump afirmó que Estados Unidos se quedará con esa carga, una decisión que, según Maduro, demuestra que Washington “se ha quitado la máscara” y busca “robar” el petróleo venezolano.

La Casa Blanca indicó el miércoles que el Skipper está sometido a “un proceso de decomiso” y será trasladado a un puerto estadounidense para proceder a la incautación de su carga.

AMN-GEN EEUU-VENEZUELA-PETROLERO Esta imagen, tomada de un video publicado en la cuenta de la secretaria de Justicia de Estados Unidos, Pam Bondi, en la red social X, y censurado parcialmente por su fuente, se muestra un petrolero durante su incautación por parte de tropas estadounidenses ante la costa de Venezuela, el 10 de diciembre de 2025. (Secretaría de Justicia de EEUU/X vía AP) (AP)

¿Es legal la incautación?

El operativo ha generado un intenso debate jurídico difícil de resolver mientras se desconocen numerosos detalles. La Casa Blanca sostiene que actuó conforme a la ley, mientras que Venezuela y sus aliados denuncian un acto de piratería.

Si bien Estados Unidos puede justificar la operación dentro de su marco legal de sanciones, su compatibilidad con el derecho internacional es más compleja.

Washington podría alegar que el barco era apátrida, ya que Guyana denunció que enarbolaba su bandera de forma fraudulenta, pero no todos coinciden.

“Estados Unidos no tiene jurisdicción para imponer sanciones unilaterales a personas que no sean estadounidenses fuera de su territorio”, afirma Francisco Rodríguez, del Centro de Investigación Económica y Política (CEPR), quien añade que la incautación “sienta un precedente peligroso y constituye una violación del derecho internacional”.

¿Qué impacto tendrá en el sector petrolero venezolano?

Venezuela, el país con las mayores reservas probadas de crudo del mundo, mantiene una economía fuertemente dependiente del petróleo, que representa más del 80 por ciento de sus exportaciones.

Expertos coinciden en que la confiscación supone un duro golpe para Caracas al incrementar la incertidumbre entre los exportadores.

“La dictadura de Maduro debería sentir la presión. Las interrupciones en los envíos debilitan su régimen al reducir los ingresos”, señaló Jason Marczak, director del Centro para América Latina del Atlantic Council.

Pese a la tensión bilateral, la estatal PDVSA continúa realizando labores de perforación con la estadounidense Chevron, que opera bajo una licencia del Departamento del Tesoro que la exime de sanciones.

¿Está relacionado con los operativos en el Caribe?

La administración Trump ha vinculado la confiscación del petrolero con su política de presión contra Maduro y con el operativo militar en el Caribe destinado a destruir embarcaciones supuestamente cargadas con droga y que Washington relaciona, sin pruebas, con el gobierno venezolano.

“Fue una operación exitosa dirigida por el presidente para asegurarnos de que estamos haciendo frente a un régimen que sistemáticamente encubre e inunda nuestro país con drogas letales”, afirmó el miércoles la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

Preguntado sobre si su estrategia hacia Venezuela busca combatir el narcotráfico u obtener petróleo, Trump respondió que “trata de muchas cosas”.

El republicano asegura que “pronto” comenzarán ataques terrestres en Venezuela, mientras Maduro ha llamado a sus ciudadanos a unirse contras las amenazas estadounidenses y alistarse en milicias ciudadanas.