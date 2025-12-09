María Corina Machado expulsaría a Nicolás Maduro de Venezuela... ¿con ayuda de Trump? EU analiza su plan

La Administración de Donald Trump revisó los planes de la líder opositora venezolana María Corina Machado para la eventual salida del poder de Nicolás Maduro, reveló el diario The Washington Post.

Según documentos internos del Gobierno estadounidense, el plan esbozado por María Corina Machado y su equipo propone crear fuerzas para estabilizar el país entre las primeras 100 horas y los primeros 100 días tras la salida de Nicolás Maduro y así celebrar las elecciones durante el primer año.

Aunque el equipo de la opositora venezolana, galardonada con el Premio Nobel de la Paz, no compartió al Gobierno de Trump su plan completo por razones de seguridad, funcionarios estadounidenses admitieron al Post que “tienen una mayor preparación de lo que se creía”.

Según el rotativo, el equipo opositor realizó un análisis detallado del Ejército venezolano y concluyó que solo sería necesaria una purga “limitada”, puesto que únicamente el 20 por ciento de los oficiales son “irredimibles” y el resto se muestran contrarios a Maduro o son apolíticos.

El Gobierno de Trump, que no reconoce la legitimidad de Maduro y lo acusa de liderar una red de narcotráfico, ha desplegado una presencia militar sin precedentes en el mar Caribe.

En esa operación asegura haber destruido una veintena de embarcaciones al servicio del narcotráfico y haber matado a más de 80 personas, y amenaza con comenzar “pronto” ataques dentro del territorio venezolano.

A pesar de la tensión, Trump y Maduro mantuvieron en noviembre una conversación telefónica que, según fuentes consultadas por The Washington Post, fue cordial.

Durante la comunicación, el mandatario estadounidense manifestó que le gustaría que Maduro renunciara al poder, aunque no fijó ningún ultimátum y ambos se comprometieron a mantener nuevos contactos en el futuro, añade el periódico.

Venezuela luchará ante eventual agresión de EU

El jefe negociador del Gobierno de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, dijo que “con absoluta certeza” Venezuela se defenderá y luchará ante una eventual agresión por tierra, cielo o mar, en momentos de tensión por el despliegue aeronaval de Estados Unidos en el mar Caribe, visto por el chavismo como una “amenaza” para propiciar un cambio de régimen.

“Somos gente de paz, pero tengan la certeza de que llegado el caso de que una agresión ose entrar a territorio sagrado de Venezuela, o a nuestro cielo sagrado, o nuestros mares y ríos sagrados, tengan la absoluta certeza de que vamos a luchar”, expresó Rodríguez al intervenir en la Asamblea de los Pueblos, inaugurada este martes en Caracas y transmitida por el canal estatal VTV.

El también presidente del Parlamento aseguró que Estados Unidos quiere “una guerra para asolar a Venezuela” y desestimó que el despliegue militar en el Caribe sea para combatir el narcotráfico, como asegura el presidente Donald Trump, al considerar que se trata de una “hipocresía pura” y “una narrativa extravagante”.

En este contexto, afirmó que Estados Unidos ha desplegado el “22 por ciento de su fuerza naval” en el Caribe, cuando, aseguró, por “ese mar solo pasa el 3 % de la droga proveniente los países productores”.