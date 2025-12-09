Trump dice que Nicolás Maduro ‘tiene los días contados’ como presidente; no descarta invadir Venezuela

El presidente Donald Trump advirtió que Nicolás Maduro “tiene los días contados” como presidente de Venezuela, en medio de especulaciones de que Estados Unidos podría llevar a cabo ataques terrestres contra ese país.

Trump, en una extensa entrevista con Politico, se negó a descartar una invasión estadounidense en Venezuela, mientras reiteraba su determinación de combatir el tráfico ilegal de narcóticos hacia Estados Unidos.

El presidente estadounidense ha planteado la idea de ataques terrestres durante meses y el Pentágono ha atacado a más de 20 supuestas embarcaciones dedicadas al narcotráfico en alta mar.

Trump también sugirió que podría atacar a otros países por tráfico ilegal de drogas además de Venezuela. Ante la pregunta de si consideraría acciones similares contra intereses mexicanos o colombianos, el mandatario respondió: “Claro que lo haría”.

La administración Trump ha estado bajo presión por los ataques a embarcaciones, y algunos legisladores afirman que no existe justificación legal para las operaciones. Estas críticas aumentaron tras informes de que en uno de los casos se ordenó un segundo ataque para matar a dos sobrevivientes del primero en el mar.

Maduro anuncia metas para una Venezuela ‘pacífica’ en 2026

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunció una serie de metas en distintas áreas para la construcción de lo que llamó una “patria pacífica y próspera” en 2026, en medio de las presiones de Estados Unidos, que mantiene un despliegue militar en el mar Caribe cerca de la nación suramericana, visto por el Gobierno chavista como una “amenaza”.

En una reunión con autoridades de su Gobierno, el mandatario aseguró que hay “nuevas metas”, recogidas en lo que presentó como el ‘Plan 2026’, una de ellas enfocada en la que el chavismo denomina la “batalla comunicacional” y otra sobre la defensa del país.

“El 2026 ya empezó, ya hoy es 2026, empezó tempranero, porque todo lo que hagamos ahorita va a permitir (...) la construcción de la patria pacífica y próspera”, dijo Maduro, cuyas declaraciones fueron transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Para el próximo año, el líder chavista anunció el fortalecimiento de estrategias para “la seguridad y la defensa del territorio y de la patria”, en lo que, aseguró, se ha “avanzado en estas últimas 23 semanas de amenazas”.

Con información de EFE y Bloomberg