Donald Trump habla de su reunión con Sheinbaum y Carney: ‘Fue muy productivo, hablamos de comercio’

Claudia Sheinbaum durante una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro canadiense, Mark Carney.

El encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum durante el sorteo del Mundial 2026 dejó una buena impresión en Donald Trump, de acuerdo con sus primeras reacciones.

“Nos reunimos con el primer ministro de Canadá y la presidenta de México durante media hora. Estuvo muy bien, fue muy productivo, hablamos principalmente de comercio”, dijo Trump al ser cuestionado por la prensa sobre el tema durante los premios Kennedy que se realizaron el domingo.

Donald Trump no hizo mayores comentarios y tampoco publicó nada en su red social Truth Social, como ha ocurrido en ocasiones anteriores.

Sin embargo, el presidente de EU destacó las relaciones y negociaciones comerciales que mantiene tanto con México como con Canadá.

¿Qué dijo Sheinbaum tras su reunión con Trump?

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como “muy buena” la primera reunión que tuvo con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

A pesar de ello, también reconoció que “no se avanzó mucho” en temas comerciales debido a que el evento estaba más centrado en el contexto del Mundial 2026.

“Lo que se vio fue una buena relación entre los tres países, no avanzamos mucho en la reunión privada, pero quedamos de seguir trabajando”, agregó la mandataria durante su conferencia ‘mañanera’ de este lunes 8 de diciembre.

Sheinbaum agregó que México siempre debe buscar una buena relación con EU para llegar a acuerdos en distintos temas.

Así fue la reunión entre Sheinbaum y Trump

Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de México, Claudia Sheinbaum, se reunieron brevemente durante la ceremonia del sorteo del Mundial 2026 en Washington, marcando la primera vez que ambos líderes coincidieron en persona.

Trump, Sheinbaum y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, líderes de los tres países anfitriones del torneo deportivo, subieron al escenario y se situaron en diferentes podios para sacar las primeras balotas del sorteo.

La presidenta celebró que su país hará historia al convertirse en la única nación en acoger tres ediciones de la Copa Mundial de Fútbol.

“Estamos orgullosos, orgullosas de recibir por tercera vez la Copa Mundial. México es un país extraordinario, bello, mágico y millones visitarán nuestra nación”, dijo Sheinbaum al comenzar el acto.

También recordó que los mexicanos disfrutan “del juego de pelota desde tiempos ancestrales”, en alusión al deporte de los pueblos precolombinos de Mesoamérica.

Trump dijo que sus primeros recuerdos de fútbol son de cuando era joven y que recuerda ver jugar al brasileño Pelé, “uno de los grandes”.

El mandatario felicitó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, por la organización del torneo y celebró que han “roto récords” con la venta de las entradas, mucho antes de que empiece el torneo.

Los líderes de América del Norte coincidieron por primera vez en un mismo espacio en la ceremonia.

*Con información de EFE