‘¿Ese equipo es bueno?’ Así fue la plática entre Sheinbaum, Trump y Carney en el sorteo del Mundial

Así fue la conversación entre Sheinbaum, Trump y Carney durante el sorteo de la FIFA. (AP)

¿Cómo fue el encuentro entre Sheinbaum, Trump y Carney? La presidenta Claudia Sheinbaum reveló detalles sobre la plática con el presidente de Estados Unidos y el primer ministro de Canadá, mientras se realizaba el sorteo de la FIFA rumbo al Mundial 2026.

En redes sociales se viralizaron imágenes y videos de los tres líderes, quienes estaban sentados platicando de forma amena mientras se realizaba el evento.

Ahora, en su conferencia ‘mañanera’ de este lunes 8 de diciembre, la presidenta Sheinbaum contó de qué hablaban y cómo fue la plática entre los tres el pasado viernes.

“Hablamos sobre el sorteo de la FIFA que estaba ocurriendo, que cuáles eran los deportes más importantes en cada país. El presidente Trump no sabía tanto de futbol, entonces preguntaba, este equipo es bueno o no tan bueno”, recordó la mandataria con una sonrisa.

Sheinbaum también detalló que Trump preguntó sobre los deportes más populares y debido a que en Canadá es el hockey, tanto el presidente estadounidense como Mark Carney hablaron sobre el tema. “Yo no sé mucho de hockey, la verdad”, admitió la mandataria.

¿De qué habló Sheinbaum en su reunión con Donald Trump?

La presidenta Sheinbaum aseguró que mantuvo una breve reunión con Donald Trump y reconoció que no hubo grandes avances en los temas comerciales debido a que el encuentro estaba más centrado en temas deportivos por el sorteo del Mundial 2026.

“Lo que se vio fue una buena relación entre los tres países, no avanzamos mucho en la reunión privada, pero quedamos de seguir trabajando”, agregó.

Aunque fue breve, dicha reunión se centró en temas comerciales, por lo que se acordó mantener los trabajos y nombrar a las personas responsables para esas áreas. En cambio, no se tocó el tema de seguridad, dijo la presidenta.

“Cuando vayamos avanzando más podemos informar, pero fue una reunión muy cordial y de mucho respeto hacia México del presidente Trump y eso siempre lo vamos a agradecer”, añadió.

‘Fue muy amable conmigo’, dice Sheinbaum sobre Trump

Claudia Sheinbaum también agradeció la amabilidad que le mostró su homólogo Donald Trump como parte de su primer encuentro.

“Fue muy amable conmigo, fue muy muy respetuoso. En ningún momento fue grosero ni hubo nada”, agregó la mandataria.

Además, Sheinbaum destacó que el sorteo y el Mundial 2026 son un “buen ambiente” rumbo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“El Mundial es un buen ambiente para la revisión del tratado, incluso la reunión del viernes muestra que el deporte te une, entonces el mundial genera buenas condiciones para las relaciones de los tres países”, puntualizó.