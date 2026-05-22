Operativo en Jalisco: Con drones y helicópteros, rescatan a ciudadano estadounidense tras alerta del FBI

El operativo se llevó a cabo con apoyo con helicópteros Black Hawk y Titán, así como drones y cámaras de imagen térmica.

El FBI (Buró Federal de Investigaciones, por sus siglas en inglés), reportó el secuestro de un ciudadano estadounidense, y solicitó el apoyo de las policías mexicanas y las fuerzas armadas para lograr su rescate con vida.

El organismo es la principal agencia de investigación criminal y servicio de inteligencia interior de Estados Unidos, y su función principal es proteger al país frente a amenazas terroristas, ciberataques, crimen organizado y violaciones a más de 200 leyes federales.

Tras el reporte, se desplegó un operativo conformado por varias dependencias de los tres niveles de gobierno y agencias internacionales, para ubicar y rescatar a la víctima en los límites de Ixtlahuacán del Río y Cuquío, en una zona de difícil acceso.

La región donde se verificó la intervención se ubica al filo del norte de Jalisco y es cercana a los municipios de Teocaltiche y Villa Hidalgo, donde se registran acciones recurrentes del crimen organizado; la zona es disputada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa, cuyos miembros se enfrentan por el terreno para el trasiego de droga.

En estos municipios, además, algunos personajes públicos han sido señalados o investigados por presuntos vínculos con estructuras criminales.

El FBI emitió una alerta y solicitó apoyo al gobierno de México para rescatar a un ciudadano estadounidense secuestrado.

Detienen a presunto implicado en secuestro de estadounidense

Para el operativo se contó con el apoyo de grupos aerotácticos de la Policía Estatal de Jalisco y de la Fiscalía estatal, con helicópteros Black Hawk y Titán, así como de elementos especializados del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. También se emplearon drones y cámaras con sistema de imagen térmica para detectar concentraciones de calor entre la vegetación.

El despliegue permitió el rescate con vida de la víctima, quien recibió atención médica inmediata. En el sitio, las fuerzas de seguridad detuvieron a un presunto implicado en el secuestro.

Hasta el momento, las corporaciones de seguridad no han revelado la identidad del detenido ni mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió la privación de la libertad, el caso continúa bajo investigación de las autoridades ministeriales, mientras se mantiene la coordinación entre instancias mexicanas y estadounidenses para esclarecer los hechos.