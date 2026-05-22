Grupo Camino Real impulsa nueva etapa de modernización

Grupo Camino Real acelera su proceso de transformación y renovación con inversiones millonarias enfocadas en modernizar sus propiedades, fortalecer su operación y mejorar la experiencia de los huéspedes mediante tecnología y nuevos conceptos de hospedaje.

En el marco de la edición 50 del Tianguis Turístico México 2026, la compañía hotelera anunció una serie de proyectos que abarcan desde renovaciones físicas hasta una reestructura tecnológica y operativa que busca responder a las nuevas exigencias del mercado turístico.

Uno de los proyectos más relevantes es la transformación de Quinta Real Huatulco, que incorporará el concepto Quinta Real Residence Collection - Luméa. El desarrollo incluirá 88 nuevas residencias que conservarán el diseño y los estándares característicos de la marca Quinta Real. Además, se reconceptualizarán las áreas comunes para elevar la experiencia de los visitantes. La inversión destinada a este proyecto asciende a 588 millones de pesos y se ejecutará en tres etapas.

La compañía también informó que destinó más de 200 millones de pesos a la remodelación y reparación de Quinta Real Acapulco y Camino Real Acapulco, este último ya completamente renovado y en operación. Los trabajos se enfocaron en reparar daños ocasionados por los huracanes Otis y John, además de actualizar las instalaciones bajo estándares internacionales de hospitalidad.

Como parte de esta nueva etapa, Grupo Camino Real también impulsa una transformación digital enfocada en la conectividad y la optimización de procesos. La empresa migró su sitio web al sistema propio de iHotelier de Amadeus IT Group, con el objetivo de fortalecer su posicionamiento internacional y mejorar la experiencia de navegación para los usuarios, especialmente en dispositivos móviles.

A la par, el grupo renovó su programa de lealtad mediante una plataforma disponible 24/7 que permitirá a los huéspedes acumular y redimir puntos en tiempo real, incluso combinando puntos y dinero sin restricciones para hospedajes y compras en línea. La compañía aseguró que este relanzamiento busca ofrecer una experiencia más personalizada y eficiente para sus clientes.

Durante la presentación, Leandro Trejo, director del grupo, destacó que la transformación responde a la necesidad de evolucionar junto con las expectativas del consumidor actual. “Grupo Camino Real es un referente en la hospitalidad mexicana que confía en la transformación y la constante renovación para poder atender las necesidades del consumidor”, señaló.

Actualmente, Grupo Camino Real forma parte de Grupo VAZOL y opera las marcas Quinta Real, Camino Real y Real Inn, enfocadas en los segmentos de gran clase, cinco estrellas y business class, respectivamente.