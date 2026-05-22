¿De qué delitos acusan a ‘El Deivid’, líder de ‘La Chokiza’ detenido en el AICM, y dónde operaba?

Autoridades frenan a ‘La Chokiza’ con captura de ‘El Deivid’ en CDMX. (Fotoarte: El Financiero | Fiscalía del Estado de México)

‘La Chokiza’ volvió a quedarse sin cabecilla después de ocho meses de reestructuración tras la detención de Alejandro Gilmare ‘N’, ‘El Choko’.

David ‘N’, alias ‘El Deivid’, fue arrestado este viernes 22 de mayo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), justo en el momento en que intentaba abordar un vuelo.

Autoridades del Estado de México sugieren que ‘El Deivid’ asumió el control de ‘La Chokiza’ después de la captura de ‘El Choko’.

¿De qué acusan a ‘El Deivid’, nuevo líder caído de ‘La Chokiza’?

David ‘N’ estaría relacionado con delitos de extorsión, homicidio, robo con violencia y despojo, entre otros ilícitos. Las mismas imputaciones recayeron sobre Alejandro Gilmare ‘N’ tras su captura.

Desde hace años, la organización criminal mantiene operaciones en varios municipios del Estado de México: Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Coacalco de Berriozábal, Ecatepec de Morelos, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Tecámac y Valle de Chalco Solidaridad, entre otros.

El bastión de la autodenominada organización de tipo social sería Ecatepec, donde ‘El Choko’ logró acercamiento con la actual alcaldesa, Azucena Cisneros.

En tanto, continúa sin claridad el alcance que podría conservar ‘La Chokiza’ en la región oriente y nororiente del Valle de México después de la detención de sus dos líderes.

Todavía falta información oficial sobre los efectos de ambas capturas, debido a que este tipo de golpes suele provocar fracturas internas, creación de nuevos grupos o divisiones hacia otras células delictivas con presencia en la zona.

¿Dónde está ‘El Choko’, primer líder de ‘La Chokiza’?

Alejandro Gilmare Mendoza, alias ‘El Choko’, exlíder de ‘La Chokiza’, permanece recluido en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, desde septiembre de 2025.

El 18 de septiembre fue vinculado a proceso por delincuencia organizada con fines de secuestro y privación ilegal de la libertad, en la modalidad de secuestro exprés con fines de lucro.

Como parte de la desarticulación de la banda, autoridades informaron sobre la detención de Juana Ivette ‘N’, presunta pareja sentimental de ‘El Choko’ y agente del Ministerio Público en el municipio de Tultitlán.

La mujer presuntamente proporcionaba información sobre avances de procesos legales, situación que le permitía mantener ventaja frente a las autoridades.

Una de las operaciones con las que ‘La Chokiza’ obtenía recursos bajo el mando de Alejandro Gilmare ‘N’ eran los préstamos conocidos como ‘gota a gota’, esquema que obligaba a las personas a pagar intereses elevados.

Con información de Eulalio Victoria.