México y UE firman acuerdo global modernizado para fortalecer la relación política y económica

México y la Unión Europea (UE) firmaron este viernes 22 de mayo el Acuerdo Global Modernizado y un Acuerdo Comercial Interino, además de una carta de intención para establecer un diálogo político y estratégico sobre consultas y coordinación en asuntos globales, en el marco de la VIII Cumbre México-Unión Europea celebrada en Ciudad de México.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, encabezaron la firma del Acuerdo Global Modernizado, acompañadas por el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en calidad de testigo.

¿De qué trata el Acuerdo Global Modernizado?

El acuerdo busca actualizar y ampliar la relación política, económica y de cooperación entre ambas partes, tras más de 25 años de vigencia del acuerdo original entre México y el bloque europeo.

Además, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, y el comisario europeo de Comercio y Seguridad Económica, Maroš Šefčovič, firmaron el Acuerdo Comercial Interino, instrumento orientado a fortalecer el comercio bilateral y la integración económica de las partes.

Por otra parte, el secretario mexicano de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, y la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, suscribieron una carta de intención para la conducción de un diálogo político y estratégico enfocado en la consulta y coordinación entre México y la UE sobre temas globales.

Las firmas se realizaron tras la cumbre bilateral, en la que ambas partes acordaron reforzar la cooperación en comercio, seguridad, migración, transición energética, digitalización y coordinación política internacional.

Sheinbaum recibe a presidenta de la Unión Europa en Palacio Nacional

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió este viernes en el Palacio Nacional de la capital del país a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, António Costa, antes de iniciar la cumbre entre ambas delegaciones.

Cerca de las 10:00 de la mañana, la mandataria mexicana recibió a ambos líderes del bloque europeo, dando por iniciado el encuentro de alto nivel de México y la UE, en lo que será la primera cumbre bilateral en más de una década entre la UE y México.

Von der Leyen y Costa accedieron a Palacio Nacional acompañados por Sheinbaum para realizar la protocolaria fotografía oficial.

Posteriormente, una banda de música interpretó el himno del país latinoamericano y la ‘Oda a la Alegría’, el himno de la Unión Europea de la Novena Sinfonía de Ludwig van Beethoven.