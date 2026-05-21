Acuerdo México-UE dará 40 años de certidumbre para comercio e inversión, asegura Ebrard

La modernización del acuerdo comercial entre México y la Unión Europea dará al país “30 o 40 años de certidumbre” para el comercio y la inversión, afirmó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en el marco de la Cumbre Empresarial México - Unión Europea.

Durante un panel previo a la firma oficial del Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea, el funcionario destacó que concretar este pacto en un contexto de alta incertidumbre internacional representa una señal estratégica para las empresas y los mercados.

“Este acuerdo puede darnos certidumbre, yo creo unas tres, cuatro décadas por delante. Entonces es un poco inusual que en una época donde tienes tanta incertidumbre puedas llegar a un acuerdo para los próximos 30, 40 años”, afirmó Ebrard.

Acuerdo con Europa garantiza estabilidad comercial de México

El titular de Economía sostuvo que el entendimiento con Europa garantiza estabilidad para la nueva etapa de desarrollo industrial y comercial del país, justo cuando México enfrenta negociaciones complejas con Estados Unidos rumbo a la revisión del T-MEC y una creciente competencia geoeconómica con Asia.

“Sabemos que necesitamos o nos necesitamos mutuamente y que tiene mucho sentido modernizar el acuerdo que ya tuvimos, que fue muy buena experiencia y que es una buena noticia para nuestra economía y para nuestro futuro”, agregó.

¿Qué gana México con el nuevo acuerdo con la UE?

En el panel participó también Maroš Šefčovič, Comisario Europeo de Comercio y Seguridad Económica, quien subrayó que el acuerdo manda un mensaje global a favor del libre comercio y de las reglas multilaterales, en contraste con el endurecimiento comercial observado en otras regiones.

“Creemos que las tarifas bajas son mejores que las tarifas altas. Creemos que los países tienen un acuerdo bueno y justo, que crea un framework legal, con certeza y previsibilidad para nuestros operadores económicos”, señaló el funcionario europeo.

Šefčovič advirtió que la hiperglobalización de las últimas décadas mostró sus límites tras la pandemia, la guerra en Ucrania y las disrupciones logísticas, por lo que las empresas buscan ahora cadenas de suministro más confiables y socios estratégicos de largo plazo.

Ebrard enfatizó que el nuevo acuerdo permitirá acelerar la integración de México en sectores donde ya registra una creciente participación internacional, como manufactura avanzada, electrónica, automotriz y autopartes, mientras que la Unión Europea fortalecerá su presencia en áreas como servicios financieros, farmacéutica y energía.

“Lo que va a hacer el acuerdo es acelerar ese proceso. ¿Por qué? Porque le estás dando certidumbre en los próximos 30, 40, 50 años a lo que vamos a hacer entre la Unión Europea y México. Y eso tiene un valor inmenso en la decisión de inversiones”, sostuvo.

Por su parte, Šefčovič afirmó que la Unión Europea ve a México como un socio natural para diversificar cadenas de suministro estratégicas, particularmente en sectores ligados a minerales críticos, manufactura electrónica y transición energética.

“Somos socios naturales con México”, afirmó el comisario europeo.

El funcionario europeo agregó que el bloque europeo busca ampliar inversiones en infraestructura energética y manufactura avanzada ante el crecimiento exponencial de la demanda eléctrica derivada de la inteligencia artificial y la digitalización.

“Esta es claramente la prioridad estratégica para todos nosotros, cómo obtener más energía, cómo obtenerla de la forma más limpia posible”, apuntó.

México y Europa tienen visión compartida en política industrial: Altagracia

La modernización del acuerdo entre México y la Unión Europea refleja una coincidencia estratégica entre ambas regiones sobre el regreso de la política industrial con objetivos de inclusión, sostenibilidad y mayor valor agregado, aseguró Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización de Empresas.

Durante la Cumbre Empresarial México - Unión Europea, previo a la firma del acuerdo modernizado entre México y la Unión Europea, la empresaria destacó que tanto el llamado Plan México como la estrategia europea Global Gateway comparten una visión sobre el papel que debe jugar el Estado y la inversión privada para fortalecer cadenas productivas, impulsar la transición energética y acelerar la innovación.

“Lo sustancial que tienen tanto el Plan México como la iniciativa de Europa es que plantean el regreso de la política industrial (...) con valores compartidos. Ambos tenemos la producción con más valor agregado como una de las metas más grandes o visiones más grandes compartidas”, sostuvo Gómez Sierra.