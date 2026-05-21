‘Me dijo que nunca le harían nada’: Empleada del Poder Judicial denuncia acoso de magistrado en Mexicali

Blanca Thalia Fernández, trabajadora del Poder Judicial de la Federación (PJF) en Mexicali está solicitando a las autoridades reconsideren la denuncia interpuesta contra su jefe, un magistrado, por acoso sexual, laboral y psicológico, esto ante el Tribunal Disciplinario Judicial, luego que fuera retornada a su mismo espacio de trabajo donde fue violentada.

“Toda la vida él me dijo que él tenía todas las personas, que a él nunca le iban a hacer nada, que yo no me atreviera a hacer nada porque a él lo respaldaban, que su papá fue magistrado federal y que él tenía todos los conectes, que los militares lo querían mucho, que me tenían intervenido el teléfono y que nunca le iban a hacer nada”, expresó Blanca Thalia, empleada del PJF en Mexicali.

Los actos por los que es denunciado el magistrado ocurrieron entre el 2023 y 2025, hechos donde hubo abrazos inapropiados, besos, tocamientos y mensajes de voz acosando a la víctima, quien desarrolló complicaciones psicológicas como ansiedad, además de problemas personales en su torno familiar.

Ante la situación realizó una movilización el pasado miércoles frente al edificio del Poder Judicial de la Federación, en Mexicali, en donde fue acompañada por decenas de compañeras de trabajo.

Estas últimas, portaban pancartas con leyendas de apoyo “Cuando las mujeres denuncian se debe investigar”; “¿En la casa de la justicia no hay justicia para las víctimas de acoso?”; “Revictimizar también es violencia”, entre otras.

La víctima menciona sentirse insegura al tener que continuar laborando en el lugar donde sufrió una serie de conductas de acoso sexual que le han puesto en una situación donde puede ser de nuevo vulnerada.

“Emitieron una medida cautelar que era que regresara a mí mismo entorno laboral, no obstante que la Unidad de Violencia de este Órgano ya emitió un comunicado que en mi entorno laboral hay violencia sexual, realmente lo que están haciendo es revictimizándome al querer que yo regrese al mismo tribunal donde está mi agresor y su red de apoyo”.

Añadió que no cuenta con un salario y se encuentra en la indefensión, por lo que hizo hincapié en exigir se le trate con justicia.