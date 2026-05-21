Hallan cuerpo de Blanca Adriana, mujer desaparecida tras entrar a tratamiento estético

El cuerpo sin vida de Blanca Adriana fue encontrado en Tlaxcala. Fiscalía investiga una clínica de tratamientos estéticos.

PUEBLA.- Tras ser reportada como desaparecida el lunes por la tarde, luego de haberse sometido a un procedimiento estético, este jueves fue localizado en Tlaxcala el cuerpo sin vida de Blanca Adriana Vázquez Montiel, confirmó la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE).

Poco después de las 8:00 horas, la Fiscalía de Justicia de Tlaxcala tomó conocimiento del hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en un canal de aguas negras ubicado en Camino a Xarero, a la altura de la 4 Norte, en la localidad de Santiago, perteneciente al municipio de Altzayanca.

El cuerpo sin vida encontrado era el de una mujer, quien vestía camisa negra y pantalón negro. La vestimenta coincidía con las prendas que llevaba puestas Blanca Adriana el día que se realizó una cirugía estética y fue desaparecida, por lo que se dio conocimiento a la Fiscalía estatal.

A partir de fotografías del cuerpo se confirmó que la víctima era la mujer desaparecida tras un tratamiento estético en un lugar llamado Detox Clinic.

A partir de ello, agentes ministeriales y personal de Búsqueda de Personas se trasladaron a Apizaco, a donde fue trasladado el cuerpo, para la necropsia de ley y demás trámites correspondientes.

Fiscalía de Puebla catea consultorio de Detox Clínica, tras desaparición de Blanca Adriana

El hallazgo del cuerpo de Blanca Adriana se dio a casi 24 horas de los dos cateos que realizó personal de la Fiscalía de Puebla en el consultorio de Detox Clínica.

Dicho centro clínico se ubica en la Calzada Zavaleta 2511, y en la vivienda de Diana Alejandra Palafox Romero, responsable del procedimiento al que se sometió la hoy fallecida, ubicada en el fraccionamiento El Pilar, en Santiago Momoxpan.

En el lugar las autoridades aseguraron un Mini Cooper con placas de Tlaxcala, vehículo en el cual Diana Alejandra, su hijo y su asistente, subieron inconsciente a la víctima, según pudo observarse en un video de las cámaras de seguridad que circuló en redes sociales.

Aunque el cuerpo ya fue localizado, aún se desconoce el paradero de los probables responsables.