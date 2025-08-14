Jaqueline Yamilet muere en cirugía estética: Fiscalía revela que ‘tuvo laceraciones en pulmones e hígado’

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó que la muerte de Jaqueline Yamilet Briones, de 25 años, se debió a lesiones intratorácicas e intraabdominales provocadas por un objeto punzante, las cuales causaron laceraciones en pulmones e hígado.

El dictamen pericial, practicado por el área forense de la Fiscalía, detalla que las heridas son consistentes con el uso de instrumentos quirúrgicos y se habrían producido durante la cirugía estética a la que fue sometida el pasado martes 12 de agosto, en un consultorio privado de la colonia Obispado, en Monterrey.

¿Qué sabemos de la muerte de Jaqueline Yamilet, joven que se realizó una cirugía estética?

La joven, originaria de Saltillo, presentó complicaciones durante la intervención, por lo que fue trasladada al hospital Universitario, donde finalmente se informó de su fallecimiento.

Desde que se confirmó la muerte, agentes ministeriales acudieron a la clínica ubicada en el Edificio Médico de Especialistas, de la avenida Hidalgo, donde esperaban una orden de cateo, el cual se pudo efectuar hace unas horas.

La diligencia, realizada entre el 13 y 14 de agosto, fue encabezada por la Fiscalía Especializada en Feminicidios, con apoyo de la Agencia Estatal de Investigaciones y personal pericial.

En el lugar se aseguraron cánulas quirúrgicas, jeringas, una bata blanca con el nombre “Dr. Sergio” bordado, una libreta con anotaciones sobre una liposucción realizada el mismo día de los hechos, muestras de manchas rojizas, cabello sobre una camilla y un dispositivo DVR, entre otros indicios.

Se informó que también se detectaron irregularidades en el área de quirófano, las cuales podrían constituir violaciones a las normas sanitarias y derivar en sanciones administrativas.

El Colegio de Cirujanos Plásticos, Estéticos y Reconstructivos de Nuevo León informó que el médico identificado en las investigaciones no pertenece a su padrón de especialistas, lo que incrementa las dudas sobre su certificación profesional.

“El Colegio de Cirujanos Plásticos, Estéticos y Reconstructivos de Nuevo León lamenta profundamente el fallecimiento de la paciente Jacqueline Yamilet Briones Torres, en un procedimiento estético realizado por personas ajenas a nuestro gremio de especialistas”, dijo el Colegio en un comunicado.

“Invitamos a la comunidad que tenga la intención de someterse a un procedimiento estético, a verificar que su médico tenga las credenciales que le permitan ejercer”, agrega.

Hasta el momento Sergio N, presunto cirujano involucrado en el procedimiento, permanece prófugo y aunque circulan algunos videos donde promociona sus servicios, todas sus redes sociales fueron dadas de baja.

Mientras que la finciera “Toque Divino” donde se publicó la imagen de Jaqueline Yamilet, identificadola como la paciente número 973, siguen aún activas, aunque no han publicado desde el día de los hechos.