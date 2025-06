Nuevo León necesita una #LeyLeo

Para Alejandra Cuevas, su lucha contra el abuso de poder y por los falsamente acusados.

Algo fuerte se cocina en Monterrey

Pocas historias como la que le voy a contar hoy. Quizá recuerde el respetable que en la segunda semana de marzo hubo un fuerte disturbio estudiantil en el TecMilenio conocido como Las Torres. Decenas de estudiantes protestando al interior de la escuela, personas encapuchadas tratando de entrar a las instalaciones, destrozos, pintas, protestas, vidrios rotos, padres tratando de entrar… bueno, hasta llegó la fiscalía. Una escena dantesca y todo pintaba que con toda razón. El motivo fue que un estudiante habría sido violado por una jauría de seis alumnos y la escuela había protegido a los agresores, especialmente a uno de ellos por ser hijo de un miembro del gabinete del gobernador Samuel García. La noticia alarmó a todo el estado, pero sobre todo encendió las redes sociales en un linchamiento digital contra uno de los agresores. Un menor de edad, cuyo nombre completo se filtró de mala leche y a quien me referiré en estas como Leo. El linchamiento digital cruzó al mundo real, por los intentos de golpearlo, la expulsión pública de un equipo de futbol americano donde jugaba y el rechazo social de varios de sus amigos, según me afirman personas cercanas al caso.

Sorpresas nos da la vida: la supuesta violación no sucedió

Así como lo lee. Fuentes de la Fiscalía del Estado de Nuevo León me cuentan que se están ultimando los detalles para informar el cierre del caso al haberse confirmado que la violación denunciada en realidad fue una posible venganza entre estudiantes menores de edad que se salió de toda proporción; como el cigarro que lanzado como colilla terminó incendiando el bosque. En la fiscalía le están apostando a las capacidades de comunicación del vicefiscal Luis Enrique Orozco, a quien no conozco, pero me dicen que es buen investigador, político y veterano de las crisis constitucionales que enfrentó el estado. Supuestamente cuentan con videos, entrevistas, dictámenes y que hasta un perro fue usado en las investigaciones.

Hay balances que, aunque tengas cosas positivas, son inaceptables

Pregunté a un par de amigos en Monterrey que me comentaron dos situaciones muy concretas y contradictorias. Por una parte, la directiva de Club Águilas, AC expulsó a Leo del equipo casi de inmediato, sin respetar su derecho a ser presunto inocente, sin consideración alguna y muy probablemente más por el ataque a la orientación sexual que implicaba el hecho denunciado (a ver si despierta la Copred estatal). Por la otra, TecMilenio mantuvo a los dos estudiantes sin sancionarlos y me dicen, sin que lo tenga confirmado, que los dos pasaron de año; soportó mentadas de madre, insultos, tumultos y presiones (sin que sea gracia porque es su obligación al pertenecer a un grupo educativo importante y que al ser de formación tecnológica deben tener protocolos para todo). Sin embargo, creo que Leo hubiera preferido tener el apoyo de su equipo a que lo mantuviera como alumno el TecMilenio. Finalmente se entiende que jugaba futbol por gusto. Me parece inaceptable, en caso de confirmarse la información, que cualquier asociación que reciba jóvenes esté al margen de la ley y no tenga que respetar la presunción de inocencia. Más que Águilas, resultarían gallos de veleta, moviéndose como los mueve el viento que les convenga.

Y si sí… ¿qué sigue?

Todos sabemos que las fiscalías son muy buenas para acusar (cuando les conviene) y muy renuentes a exonerar porque piensan que mandan una señal de que no hicieron su trabajo. Por eso tengo mis dudas de que vayan a comunicar públicamente un resultado como el que me anticiparon. Espero equivocarme. Sin embargo, lo que quiero hoy es preguntar: ¿cómo debe digerirse esta noticia como sociedad? ¿Cómo se repara un daño así en la vida de un joven, a quien literalmente miles de personas tacharon de violador, sin pruebas? Lo pregunto con conocimiento de causa por que si yo, una mujer adulta, periodista, litigiosa, tuve que pasar por un infierno judicial en el que probé los infundios en mi contra con varias sentencias bajo el brazo, sigo combatiendo un estigma con el buscan desacreditarme y herirme, ¿qué le espera a un joven a quien miles de personas lo han llamado violador de un estudiante de su mismo sexo?

Para un pasado terrible, un futuro prometedor

¿Podemos esperar que las redes sociales, que más que tribunales son pelotones de fusilamiento, vayan a corregir vitoreando a Leo? ¿Debemos esperar a que los estudiantes que le desearon lo peor, ahora lo hagan un héroe? ¿Qué se disculpen? ¿Qué un equipo dirigido por eunucos, y muy probablemente homofóbico, le vuelva a abrir las puertas del chiquero donde seguramente juegan? No. Y no sería suficiente. La respuesta debe de venir del gobierno del estado y la reivindicación a un daño social de esta envergadura sólo puede venir de una ley que garantice que nunca más se repetirá una cosa como esta. El dolor que seguramente siente Leo, tiene que verse sublimado en una ley que salve a otros. No encuentro otra alternativa. Del joven que denunció falsamente, no me ocuparé más que para desearle que encuentre tratamiento, privacidad y que la sociedad le conceda una cancelación mediática que evite que la vida de otro adolescente se vea destruida.

Una #LeyLeo

Cuando la camioneta se atasca y no hay reversa, sólo hay para delante. La legislatura estatal debería convocar a su Congreso a un foro legislativo para revisar el caso, las leyes actuales, la obligatoriedad de cámaras como medida de protección civil, prohibir expulsiones sumarias cuando se trate de adolescentes y lo que se les ocurra. Los especialistas son ellos y si TecMilenio u otras instituciones tienen protocolos, reglamentos, herramientas o simplemente tienen ideas chingonas como diría El Chicharito, que las compartan. La sociedad sólo va a reconocer hacia el futuro a Leo como víctima si se le reconoce con una ley que se identifique con su nombre, porque internet no perdona y de esto sólo debe salir aprendizaje, concordia y una política pública de no repetición.