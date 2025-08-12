Es NL segundo lugar en envíos IMMEX; realizará Index foro

Con 724 establecimientos operando en la entidad, representando 68 por ciento y con una participación del 17 por ciento del total de envíos bajo el programa IMMEX, representan un motor esencial para el desarrollo económico del estado, de acuerdo con Zelina Fernández, directora general de Index Nuevo León (NL), subrayó.

Además, estas empresas IMMEX generan más de 383 mil empleos, equivalentes al 20 por ciento de la fuerza laboral local, en tanto, el 40 por ciento del PIB estatal proviene del sector exportador, agregó.

Es por ello, que Index NL presentó oficialmente los detalles del Foro IMMEX 2025, que se llevará a cabo el próximo 27 de agosto, bajo el tema “Estrategias ante la Revisión del TMEC y Nuevas Regulaciones Arancelarias”.

“Este foro representa más que un evento: es una plataforma diseñada para que las empresas IMMEX se anticipen y se preparen frente a los cambios que se avecinan en materia de comercio exterior, fiscal y regulatoria. Queremos brindar herramientas prácticas, conocimiento especializado y una visión clara para fortalecer la toma de decisiones en la industria”, señaló la directora.

Algunos temas que se abordarán en el foro son reglas de origen del TMEC y su impacto en cadenas de suministro, reglas de origen y cumplimiento en sectores estratégicos como acero, aluminio y automotriz, panorama político: implicaciones y retos, estrategia económica: Rutas para el crecimiento y la competitividad estatal y el plan maestro del SAT 2025, devoluciones de IVA y subsidios estatales.

Al respecto, Aldo Arévalo y Gustavo Flores, del Comité Fiscal-Finanzas de Index NL, enfatizaron la importancia de fortalecer procesos de cumplimiento y aprovechar incentivos fiscales como la devolución de IVA para mantener la liquidez y competitividad.