El Altiplano tiene nuevo inquilino: ‘El Choko’ llega al penal de máxima seguridad en Almoloya de Juárez

‘El Choko’ fue trasladado al penal de El Altiplano, en Almoloya de Juárez. (Foto: FGJEM / Ricardo Guadarrama)

La prisión de máxima seguridad de El Altilpano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, alberga al probable criminal Alejandro Gilmare Mendoza, alias ‘El Choko’, líder de la organización delictiva apodada La Chokiza que operaba en el municipio de Ecatepec.

Las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), revelan que, quienes integran esta organización se dedican a delitos como homicidio, extorsiones, despojo de inmuebles, narcotráfico, en su modalidad de narcomenudeo, préstamos de dinero conocidos como “gota a gota” y montaban choques para extorsionar a los automovilistas.

Detienen a pareja y cuñada de ‘El Choko’ en Tultitlán

Agrega el informe que fuerzas federales y estatales ejecutaron cateos en la colonia San Mateo Cuautepec, en el municipio de Tultitlán, para detener a la pareja sentimental de Alejandro Gilmare Mendoza, Juana Ivette Ledezma Martínez, quien además es Ministerio Público en el mismo Tultitlán.

Esta mujer le daba información al probable criminal sobre el avance de sus procesos legales.

En la acción policíaca en la que tomaron parte elementos de la Marina Armada de México, Ejército y Guardia Nacional, se registró la captura de la hermana de la Ministerio Público, quien dijo ser Diana Laura Ledezma Martínez.

En el inmueble donde fueron halladas las mujeres, fuerzas federales y estatales hallaron cuatro armas de fuego, droga, tres vehículos y cartuchos.

Vinculan a Sandra Cuevas con ‘El Choko’

Alejandro Gilmare Mendoza, alias ‘El Choko’, actualmente de 37 años. En 2022, fue detenido en la Ciudad de México por posesión de un arma de fuego; sin embargo, recuperó su libertad poco tiempo después.

El pasado 10 de septiembre, fue recapturado durante un operativo conjunto en Plaza Las Américas, en Ecatepec. En el despliegue participaron elementos de la Secretaría de Marina, el Ejército Mexicano, la Policía Estatal, la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la policía municipal de Ecatepec.

En redes sociales han circulado fotografías en las que se observa a ‘El Choko’ acompañado de Sandra Xantall Cuevas Nieves, exalcaldesa de Cuauhtémoc (2021–2024), y de Azucena Cisneros Coss, actual presidenta municipal de Ecatepec, perteneciente al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).