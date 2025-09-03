México y EU acuerdan la creación de ‘grupo de alto nivel’ para combatir al narcotráfico

Marco Rubio destacó que no hay ningún país que coopere más con EU en materia de seguridad que México.

México y Estados Unidos anunciaron este miércoles 3 de septiembre el establecimiento de un “grupo de alto nivel” para dar seguimiento a su coordinación bilateral en materia de seguridad, centrada en combatir el narcotráfico y la inmigración ilegal.

El anuncio lo realizó el canciller Juan Ramón de la Fuente antes de la rueda de prensa conjunta con su homólogo estadounidense, Marco Rubio, quien se encuentra de visita en México.

“Los dos gobiernos han establecido un grupo de implementación de alto nivel que se reunirá regularmente para dar seguimiento a los compromisos mutuos y las acciones tomadas dentro de sus propios países”, afirmó.

¿Qué hará el grupo de alto nivel México-EU para combatir a los cárteles?

Según lo acordado, el grupo dará seguimiento a “medidas para contrarrestar a los carteles, fortalecer la seguridad fronteriza, eliminar los túneles fronterizos clandestinos, abordar los flujos financieros ilícitos, mejorar la colaboración para prevenir el robo de combustible, incrementar las inspecciones, investigaciones y procesos judiciales para detener el flujo de drogas y armas”.

Juan Ramón de la Fuente subrayó que esta cooperación bilateral se basa “en los principios de reciprocidad, respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, así como en la confianza mutua”.

El Gobierno de Claudia Sheinbaum ha venido destacando estos cuatro principios acordados en febrero, después de que este verano el presidente Donald Trump diera orden al ejército de combatir a grupos vinculados al narcotráfico, desatando especulaciones sobre posibles intervenciones militares en suelo mexicano.

De la Fuente insistió en que la meta es “trabajar juntos para desmantelar el crimen organizado transnacional mediante una cooperación reforzada entre nuestras respectivas instituciones de seguridad nacional, cuerpos de seguridad y autoridades judiciales”.

Agregó que la cooperación para “atender el movimiento ilegal de personas a través de la frontera” va a fortalecer la seguridad a lo largo de “la frontera compartida”, además de detener “el tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas”, así como el tráfico de armas.

La visita de Rubio, que se reunió este miércoles con Sheinbaum en el Palacio Nacional, se produce en plena ofensiva de Washington contra el narcotráfico a nivel transnacional.

No es un acuerdo, es un entendimiento: ¿Qué ‘firmó’ México con EU?

La presidenta Sheinbaum remarcó que no se firmó ningún documento con la administración de Trump, sino que se llegó a una actualización de un “entendimiento” de seguridad llamado ‘Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley’.

“Es como si lo firmáramos, solo que, si se firma, entonces ya tiene otra categoría. Pero es acuerdo, un programa conjunto de colaboración, de cooperación, en el marco de nuestras soberanías, en el que está de acuerdo el Gobierno de los Estados Unidos y está de acuerdo el Gobierno de México”, dijo en su ‘mañanera’ más temprano.

Sheinbaum agregó que uno de los temas a seguir de este entendimiento es perseguir a los grupos que trafican con fentanilo.