Sandra Cuevas demandará a reportero por violencia contra la mujer: ¿Qué sabemos del caso?

Sandra Cuevas volvió a colocarse en el centro de la polémica por la "relación laboral y de amistad" que sostuvo con Alejandro Gilmare, alias ‘El Choko’, presunto líder del grupo ‘La Chokiza’.

Anunció que presentará una denuncia contra Carlos Jiménez, conocido como C4, luego que este último publicara material multimedia donde Alejandro y la exfuncionaria aparecen juntos.

“Lleva un año violentándome, el señor es misógino (...) y por esa razón voy a iniciar una denuncia formal en contra de él. Basta de la violencia hacia las mujeres. Porque si Sandra Cuevas contentas las agresiones, entonces Sandra Cuevas es la violenta. No me voy a dejar ni de ti ni de ningún hombre que me quiera aplastar”, dijo en conferencia de prensa.

En las imágenes compartidas se observa a Sandra Cuevas bailando, posando junto a un mural con el nombre de la banda ‘La Chokiza’ e incluso besando al presunto líder del grupo.

Cuevas ya había reconocido públicamente su cercanía con ‘El Choko’ durante la presentación de su proyecto político México Nuevo, donde agradeció su asistencia.

“Gracias a mi querido Choko, Alejandro Mendoza, por estar aquí. Que seguramente lo va a sacar C4 porque para él todos somos delincuentes, todos los que no le pasamos la cuota, somos delincuentes”, expresó Cuevas el 4 de agosto en un evento público.

Incluso, ‘El Choko’ llegó a presentarse y posar junto a Azucena Cisneros, presidenta municipal de Ecatepec.

C4 también analiza denunciar a Sandra Cuevas

Previo al posicionamiento de Sandra Cuevas, Carlos Jiménez dijo que analiza esa posibilidad de denunciar a la exalcaldesa por presuntamente amenzarlo.

El motivo sería la declaración que hizo Sandra Cuevas después de que C4 reportar la muerte de un joven presuntamente durante la rodada que ella organizó el 31 de agosto, la exfuncionaria le pidió “bajarle de huev***”.

Al respecto, el periodista aseguró que estudia denunciarla, luego de que autoridades y personas cercanas le sugirieran proceder por presuntas amenazas.

“Creo que sí tendría que hacerlo para dejar un precedente. Sobre todo porque lo toma muy a la ligera, alguien que quiere gobernar, que se maneje de esa forma. Creo que sí tendría que hacerlo solo por esa razón, no porque me sienta ante un temor inminente, pero sí para dejarle en claro que no puede ser así”, declaró en entrevista con UnoTv.

‘Yo no pregunto sus antecedentes penales’: Sandra Cuevas

En una transmisión en vivo, la exalcaldesa confirmó la amistad y relación de negocios que sostuvo con ‘El Choko’.

Comentó que tenía conocimiento de que controlaba grupos de comerciantes, taxistas y otras asociaciones, aunque afirmó desconocer su función específica.

“Cuando inicio una relación de cualquier tipo, yo no les pregunto sus antecedentes penales, no les pregunto de sus cuentas bancarias, no les pregunto de su familia. No pregunto nada que no sea de mi interés en ese momento. De Alejandro lo único que tengo conocimiento es de los grupos que controlaba, y de grupos que además están conformados por comerciantes, taxistas, por diferentes asociaciones”, aseguró.