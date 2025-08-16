Sandra Cuevas se ‘echó’ un taco de chile relleno: Así es ‘Don Manuel’ taquería de Tepito donde comió

‘Tacos Don Manuel’ es un pequeño puesto que ofrece tacos de guisados a precios muy accesibles. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/ Cuartoscuro)

¿Con o sin copia? No cabe duda que Sandra Cuevas, la política y empresaria, es una auténtica catadora de tacos, debido a que ha comido en lugares que van desde el puesto El Picosito hasta El Califa de León, taquería con estrella Michelín.

Y en esta ocasión le dio su sello de aprobación a un local ubicado en el ‘Mercado 36 Unidad de Varios’ del ‘barrio bravo de Tepito’, se trata de ‘Tacos Don Manuel’, uno de los puestos con más historia.

Sandra Cuevas, quien compró un camión para desazolvar, explicó que se encontraba en el barrio de la Ciudad de México, debido a que lo considera un ‘lugar hermoso’ para acudir.

“¡Me encanta venir al barrio bravo de Tepito! Un lugar que conozco desde los cuatro años, pues mis padres aquí vendieron por más de dos décadas”, explicó la política Sandra Cuevas en una publicación de redes sociales.

¿Cómo es ‘Tacos Don Manuel’ a donde fue Sandra Cuevas?

‘Tacos Don Manuel’ es uno de los tantos locales que conforman el Mercado 36 de Tepito y se trata de un espacio con mucha tradición, debido a que es un negocio familiar que ha pasado a través de las generaciones.

Don Manuel, el dueño del puesto de tacos de guisado, explicó en entrevista con el canal de YouTube La Ruta dela Garnacha que el puesto comenzó con su abuelo, quien más tarde integró a su hijo.

“Es un negocio familiar: mi abuelito y mi papá ya vendían tacos. Le ayudaba a ellos y ya de ahí me pasaron la estafeta”, comentó ‘Don Manuel’, quien aseguró que lleva más de 50 años en el mismo local.

Dentro del establecimiento, solo se encuentra un mostrador en donde Don Manuel tiene organizados todos los guisados, las tortillas, botes con arroz y las aguas frescas. Desde él, es que se despacha.

Afuera, cuenta con algunos bancos para que las personas se sienten, aunque muchos de sus comensales optan por disfrutar de sus tacos de pie, tal como lo hizo Sandra Cuevas.

¿Qué veden en ‘Tacos Don Manuel’?

Tacos Don Manuel ofrece tacos de guisado con arroz y doble tortilla. Aunque se trata de una preparación que puede parecer simple, esta se ha ganado el corazón de los habitantes de la zona.

Don Manuel explicó para La Ruta de la Garnacha que él llega cerca de la 1:00 de la tarde a su local y para las 3:00 de la tarde, ya no se encuentran muchos de los guisados que prepara para vender.

Los tacos se pueden pedir de milanesa, torta de papa, mole, lengua pierna chicharrón, bacalao picadillo, sesos, pancita y manitas. En el caso de Sandra Cuevas, la exalcaldesa optó por pedir uno de chile relleno.

Sandra Cuevas pidió un taco de chile relleno cuando fue a Tacos Don Manuel. (Foto: Cuartoscuro)

“Hola, me encuentro en el barrio bravo de Tepito recorriendo este hermoso lugar y voy a hacer una parada técnica en unos tacos que son famosísimos, los Tacos Don Manuel. Me voy a comer un taco de chile relleno, provechito”, comentó Sandra Cuevas en su video.

El precio por taco es de 20 pesos, aunque se desconoce si este cambia por guisados más elaborados o si tienen un precio fijo, además, en este lugar se ofrecen aguas frescas de jamaica para acompañar los alimentos.

¿En dónde está ubicado ‘Tacos Don Manuel’?

‘Tacos Don Manuel’ se encuentra en la calle de Toltecas y Matamoros en Tepito, dentro del Mercado 36. El local abre de jueves a lunes en un horario de 1:00 de la tarde a 6:00 de la tarde.

Pero si quieres acudir, la recomendación es llegar temprano, debido a que los guisados se suelen acabar muy rápido, explica Don Manuel en entrevista con La Ruta de la Garnacha.