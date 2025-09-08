De la Biblia a la Constitución: Estos son los libros favoritos de Sandra Cuevas

La política y empresaria Sandra Cuevas no sólo tiene un gran gusto por la moda y por la gastronomía típica mexicana, sino también por la literatura, y ahora comparte sus libros favoritos.

Luego de que Sandra Cuevas lució un collar Cartier y se ‘echó’ un taco de chile relleno en la taquería Don Manuel de Tepito, ofrece una conversación en donde comparte cuáles son las obras que más la han influenciado.

¿Cuáles son los libros favoritos de Sandra Cuevas?

En una entrevista para el canal de YouTube ‘Proyecto Escolar’, Sandra Cuevas, quien contenderá por la Jefatura de Gobierno en 2030, acepta que casi no le gusta ver televisión pero compartió algunos de los textos que la han influenciado más.

‘Mentalidad de Gladiador’ de Juan Miguel Bernat Escudero

La primera obra de la que comenta Sandra Cuevas es ’Mentalidad de Gladiador’ de Juan Miguel Bernat Escudero, libro que relata que adquirió durante una visita a España tras verlo en una exhibición.

“Está increíble”, explica. “Cómo debes dominar tu mente, tú debes ordenarla para que siempre vayas hacia arriba y en positivo”, agrega..

‘La Hermandad De La Sabana Santa’ de Julia Navarro

La política Sandra Cuevas no hace mayor alusión a la novela ‘La Hermandad De La Sabana Santa’ de Julia Navarro, únicamente la menciona.

La novela narra una investigación policial del comandada por el detective Marco Valonijunto a la historiadora Sofia Galloni en la búsqueda de resolver un incendio catedral de Turín, donde se venera la Sábana Santa y la muerte de un hombre, dice la descripción de Penguin Libros.

La Biblia

Sin ahondar en si se refiere específicamente al Antiguo o el Nuevo Testamento, Sandra Cuevas expresa que esporádicamente lee la Biblia.

“No me la sé de memoria, por supuesto, pero he leído mucho la Bilia y, cada que tengo oportunidad, me siento mal, abro la Biblia que es el mejor libro del mundo”.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Promulgada por Venustiano Carranza en 1917, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es mencionada como uno de los ‘libros favoritos’ de Sandra Cuevas.

“He leído muchos libros... mucho sobre derechos humanos, derecho constitucional; la Constitución me gusta mucho, de nuestro país”.

Según explica, le gustaba comparar la ‘Carta Magna’ con sus similares de otros lugares: “Antes, tenía la necesidad de estar leyendo otras Constituciones y hacía una comparación de la nuestra con otras; la de Uruguay, de Estados Unidos... me gustaba mucho”.

‘Corazón: diario de un niño’ de Edmondo De Amicis

Otro título mencionado por Sandra Cuevas es ‘Corazón: diario de un niño’, un libro de cuentos publicado por el autor italiano Edmundo de Amicis en 1886.

“Es muy lindo, habla de la educación que tú le debes dar a un niño, y la educación refiere a lo que vas a sembrar en su corazón. Porque una cosa es la instrucción de todos los niveles educativos que tú vayas cursando, y algo muy diferente es la educación: son los valores y principios que le vas a dejar y que ese niño se va a convertir en un ser humano productivo y exitoso para un país o va a ser un delincuente”, expresa la exalcaldesa de Cuauhtémoc.