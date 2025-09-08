Facundo reacciona a su eliminación de ‘LCDLFM’: ‘Cuarto Noche está idiotizado por una mente maestra’

Facundo fue el sexto eliminado de 'La Casa de los Famosos México': (Fotoarte El Financiero / Cuartoscuro.com).

Facundo fue el eliminado 6 de La Casa de los Famosos México 2025 tras 43 días de encierro y aislamiento en el reality; tras su salida, se mostró decepcionado por no llegar al menos a la final como en Big Brother, donde ganó Galilea Montijo.

“No es lo mismo salir en segundo lugar, que en esta perdedumbre en la que me tocó… Estoy convencido de que estuvo bien”, dijo en el foro, con Montijo.

Facundo, famoso por su programa Incógnito, ingresó al reality como parte del Cuarto Día, donde rápidamente se posicionó como un líder espiritual. Con su estilo sarcástico y directo, protagonizó momentos de tensión, especialmente con Alexis Ayala, del Cuarto Noche.

La reacción de Facundo al salir del reality

Durante la sexta gala de eliminación, celebrada el 7 de septiembre de 2025, Facundo se enfrentó en el carrusel a Aarón Mercury, después de que Shiky y Dalílah Polanco fueron salvados por el voto del público.

Tras 17 millones de votos, Galilea Montijo anunció que Facundo era el sexto eliminado del reality.

Él se limitó a sonreír y subió al auto que lo llevó al foro, donde abrazó a su prometida, Delia García, y posteriormente tuvo un encuentro con Galilea Montijo, a quien incluso reclamó por el protocolo de salida.

“¿Uno no sale y abraza a su novia y ya? ¿Hay un protocolo?”, cuestionó. La conductora le respondió entre risas: “Uno no manda, Facundo. Que no te has enterado que uno no manda”. “Sí llevo 43 días siendo esclavo de alguien más”, respondió el eliminado.

En el enlace con sus compañeros, el comediante agregó: “Alexis (Ayala) te aplaudo de pie, salí antes que tú”.

Facundo vs. Alexis Ayala: Así reaccionaron tras gala de eliminación de ‘La Casa de los Famosos México’

Durante la post gala, el conductor también conversó con Wendy Guevara y Ricardo Margaleff, donde expresó que ya estaba cansado del juego y de la convivencia con algunos de sus compañeros, aunque admitió: “Fui lacra con otros y generé malas vibras”.

Además, el comediante reconoció que su rivalidad con Alexis al inicio fue divertida, pero luego ya no le gustó: “Me gusta chingar a la gente mientras sea diversión, no cuando ya te dicen ‘te voy a madrear’”.

Facundo afirma que Ayala manipuló a los integrantes del Cuarto Noche: “A Alexis ya lo respetan mucho, o sea, yo siento que es como un culto ese cuarto. No sabes las frases de Alexis así de ‘Mente en el suelo, pies en la Tierra, corazón en la Luna’ y como que digo ‘güey’”.

A pesar de las críticas, también reconoció que la estrategia del actor ha sido efectiva: “Siento como que están idiotizados por una mente maestra. Alexis lo ha sabido llevar bien, los agarró a los morrillos y los elevó chingón. Ya que los tenía es ‘a ver ahora vamos a hacer esto’ y siento que estaban como muy adoctrinados así en ‘salve dios Alexis’ (...) Creo que nunca se le van a voltear porque la neta los ha llevado por buen camino pues ve como está el Cuarto Noche ‘ruleando’”.

Mientras tanto, en la casa, Alexis Ayala expresó que el juego no le funcionó al comediante: “Facundo se mató solo con sus discursos, se equivocó un poco, siempre. Sus posicionamientos podían tener una base, pero estaban armados mal, con señalamientos. Siempre viendo hacia afuera, como que hago y digo con lo que dicen los demás, enjuiciando lo que hacíamos no. El contenido lo hacíamos nosotros".

Mar Contreras coincidió con él: “Se le salió un poco el juego de las manos y se perdió un poco. Ya nadie nos lo va a contar, lo estamos viviendo”.

¿Quién sigue en ‘La Casa de los Famosos México’ tras la salida de Facundo?

Con la eliminación de Facundo, quedan 9 participantes en la contienda por los cuatro millones de pesos.

Cuarto Día:

Dalilah Polanco

Shiky Clement

Elaine Haro

Cuarto Noche:

Aldo de Nigris

José Luis Rodríguez ‘El Guana’

Aarón Mercury

Mar Contreras

El Abelito

Alexis Ayala

