Facundo recuerda cuando Galilea Montijo le ganó en ‘Big Brother VIP’, así fue la temporada 1 del reality

Antes de La Casa de los Famosos México había un reality show con el mismo formato que se llamó Big Brother VIP, donde estuvo Galilea Montijo y el conductor Facundo.

Facundo recordó que ‘Gali’ le ganó la final de la primera temporada del programa de TV transmitido hace más de 20 años.

El comediante mencionó su participación en Big Brother VIP, en 2002, después de ser confirmado como primer habitante de LCDLF México 3.

“Son esos traumas que a uno le queda por estar peleando por un primer lugar, que llegó una lacrosidad y me ganaste, me quedé traumado y ahora estoy feliz porque Gali no está en La Casa de los Famosos y puedo ganar, tengo posibilidades”, declaró Facundo en una entrevista para Galilea Montijo.

Facundo es el primer habitante confirmado de LCDLFM 2025. (Foto: @lacasafamososm).

¿Cómo fue la temporada de ‘Big Brother VIP’ donde estuvo Facundo?

La primera temporada de Big Brother VIP era el estreno en México de este formato de reality show donde las celebridades quedan encerradas en una casa y aisladas del exterior durante el tiempo que dure el programa de TV.

El juego comenzó en 2002 con 11 participantes y de la misma forma que en La Casa de los Famosos, ellos se nominaban y quedaban eliminados semana tras semana.

Entre la lista de integrantes de Big Brother VIP 1 estuvo Lorena Herrera, Alan de Magneto, la conductora Laisha Wilkins, Arleth Terán, entre otros.

Los finalistas de la temporada fueron Arath de la Torre, exparticipante de LCDLF México 2024, Facundo y la presentadora Galilea Montijo, quien nunca fue nominada en el reality show.

Galilea Montijo se convirtió en la ganadora de la primera temporada de 'Big Brother VIP'. (Foto: Captura YouTube)

Arath, presentador de Hoy, fue nombrado tercer lugar de la competencia, después de su salida, Víctor Trujillo ‘Brozo’, conductor de Big Brother VIP reveló quién fue el ganador: “Voy a mencionar el nombre del segundo lugar para que, por favor, las emociones estén en orden, el segundo lugar de la gran final es para Facundo”, se escucha en la transmisión.

“No mam*s, pinc*e Gali, muy bien”, fueron las palabras que dijo el comediante antes de abrazar a la ganadora del reality show.

Galilea Montijo era pareja de Cuauhtémoc Blanco en aquel momento y al salir de la casa, el exfutbolista del Club América le propuso matrimonio, compromiso que nunca llegó a concretarse.

¿Cuándo se estrena la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos México’?

El heredero de Big Brother VIP es La Casa de los Famosos México (y de Telemundo también), cuya tercera temporada está próxima a estrenarse.

Facundo es el primer habitante confirmado y tras él viene el resto de los integrantes que se suman a la nueva entrega de la producción televisiva.

El estreno de LCDLF México 3 está programado para el domingo 27 de julio a las 8:30 p.m. y los sitios para seguir la transmisión es el Canal 5 y Las Estrellas en TV abierta, así como la plataforma de streaming VIX Premium.

Los conductores del reality son los siguientes: