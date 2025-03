Así fue la historia de amor de Cuauhtémoc Blanco y Galilea Montijo: ‘Estuve muy enamorada’

A lo largo de su vida, la conductora de TV Galilea Montijo ha vivido varios romances. Uno de los más importantes fue el empresario, político y ganador de un Récord Guinness Fernando Reina, pero hay otros que se mantienen en su corazón.

Uno de los más sonados en su momento fue el noviazgo y compromiso que sostuvo con Cuauhtémoc Blanco, quien conservó el fuero recientemente y en aquel entonces era un prometedor futbolista.

Ambos formaron una relación muy sólida, pero hace 20 años lo que construyeron terminó, llevando a cada uno por su lado. Muchos se preguntan qué pasó y por qué no terminaron juntos, preguntas que aparentemente no tendrán respuesta.

¿Cuánto duró Galilea Montijo con Cuauhtémoc Blanco?

Exactamente, se sabe poco sobre el inicio de la relación de Galilea Montijo y Cuauhtémoc Blanco, pero esta ocurrió entre inicios de los 2000 y terminó en 2005, cuando la pareja ya estaba comprometida.

Los rumores aseguran que su relación amorosa inició cuando él estaba casado con Marisela Santoyo, con la que tuvo a su primer hijo. Sin embargo, esto nunca lo ha confirmado ninguno de los protagonistas de esta historia.

Galilea Montijo y Cuauhtémoc Blanco asistían juntos a eventos. (Cuartoscuro / Iván Stephens)

Al inicio, su relación se mantuvo en el anonimato hasta que en 2002 Galilea Montijo, conductora de Hoy, formó parte de la primera temporada de Big Brother VIP, un reality show similar a La Casa de los Famosos México.

En uno de los confesionarios, ‘Gali’ reveló que extrañaba a su pareja, el entonces futbolista del América Cuauhtémoc Blanco, desatando más confusión ya que en ese entonces lo relacionaban con la también conductora Liliana Lago.

“Él es totalmente diferente a como la gente lo califica; es sincero, noble, de buen corazón y eso es algo que admiro de cualquier persona. Si se da el casamiento qué padre, porque es algo muy bonito que cualquier mujer se lo merece y desde niñas soñamos con eso. Aparte, él no se ha casado por la Iglesia, entonces sería maravilloso compartir esa experiencia”, dijo Montijo en 2003 durante una entrevista.

Cuauhtémoc Blanco le propuso matrimonio a Galilea Montijo

La pareja trató de ser fuerte ante las especulaciones de infidelidad que les rodeaban mientras Montijo estaba encerrada en Big Brother VIP.

El 28 de julio de 2002 terminó el reality show mexicano donde precisamente Galilea Montijo resultó ganadora y dejando al conductor Facundo en segundo lugar. Pero esto no sería lo más emocionante de la noche.

Cuando el programa terminó y Galilea salió triunfal, el creador de ‘la Cuauhtemiña’ ya la esperaba no solo con los brazos abiertos, también con un anillo de compromiso para formalizar su relación.

A partir de entonces, se convirtieron en una de las parejas más asediadas del espectáculo en México; a todos los sitios que iban llamaba la atención su presencia, se veían muy felices y complementados, pero eventualmente todo acabó.

Galilea Montijo y Cuauhtémoc Blanco sostuvieron una relación amorosa en los primeros años de los dosmil. (Cuartoscuro)

¿Por qué terminaron su relación Cuauhtémoc Blanco y Galilea Montijo?

Antes de que el exgobernador de Morelos y la conductora de TV terminaran su relación, los rumores de infidelidad se hicieron cada vez más fuertes, tan así que algunos medios de aquel entonces aseguraban que era un noviazgo inestable lo que tenían.

En 2005, ambos dieron por terminada su relación amorosa, sin compartir las causas que los llevaron a terminar y, de hecho, en los últimos años ninguno de los dos quiso hablar del otro, aunque especulan que fue por una infidelidad de Blanco con la actriz Rossana Nájera.

Sin embargo, algunos pequeños detalles los reveló la conductora de La Casa de los Famosos México 2024 en el programa Netas Divinas, donde aseguró que el tema de infidelidad fue lo que terminó por desgastar el vínculo que existía entre ellos.

“Haz de cuenta que era Brad Pitt, mana; ojo alegre”, confesó ante Consuelo Duval, Paola Rojas y Daniela Magún, aunque también dijo que no se arrepentía de su relación con ‘el Cuau’.

¿Qué opinan Cuauhtémoc Blanco y Galilea Montijo de su noviazgo?

“Fui parte de su pasado, fue parte de mi pasado y creo que no tenemos nada en contra, ni uno del otro”, dijo en un encuentro con medios de comunicación en abril de 2023, poco tiempo después de que anunció su divorcio de quien fue su esposo por 11 años.

Sin embargo, no tiene malos recuerdos del exseleccionado nacional, pues dijo que lo admiraba y se identificaba con él en varias cosas. “Yo estuve muy enamorada; con él me identificaba mucho porque veníamos desde abajo, nos costó mucho”.

En ese mismo tiempo que ‘Gali’ se separó, el entonces gobernador de Morelos dijo que no tenía nada que opinar sobre sus exparejas, pues las respetaba mucho.

Cuauhtémoc Blanco fue novio de Galilea Montijo a inicios de los 2000. (Foto: Cuartoscuro)

“No me gusta opinar de esas cosas, simplemente, le deseo que le vaya muy bien, le deseo mucha suerte a todas (…) Yo siempre he respetado (…) Hay que ser caballerosos”, expresó el exfutbolista.