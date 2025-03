Cuauhtémoc Blanco conserva el fuero y se burla: ‘Estoy dispuesto a ir a la Fiscalía, no tengo miedo’

Minutos antes de la votación con la que Cuauhtémoc Blanco conservó el fuero como diputado, el exgobernador de Morelos subió a la tribuna de la Cámara de Diputados para decir que estaba dispuesto a presentarse de forma voluntaria ante la Fiscalía para enfrentar las acusaciones en su contra.

“Nada más quiero que me escuchen un poquito, todo esto que se me está haciendo es injustificado, lo único que les pido y que con mucho gusto estaría dispuesto a ir a la Fiscalía, no tengo miedo porque estoy aquí ante ustedes dándoles la cara”, dijo Blanco al ser invitado por legisladoras de Morena, quienes le expresaron su apoyo al grito de: “¡No estás solo!”

Las diputadas de oposición buscaban quitarle la protección a Cuauhtémoc Blanco y tras la intervención expresaron su rechazo al pronunciamiento que hizo el exfutbolista en la tribuna y acusaron que fue contra la Ley y también contra la orden del día de los Diputados.

Fueron las legisladoras de los partidos Acción Nacional (PAN), del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC) quienes expresaron su inconformidad. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen para desechar la solicitud de desafuero contra Cuauhtémoc Blanco, con 291 votos a favor, 158 en contra y 12 abstenciones.

La Cámara de Diputados 'desechó' la solicitud de desafuero contra Cuauhtémoc Blanco. (Nicolás Tavira)

Se trata del dictamen enviado por la sección instructora que se posicionó en contra de iniciar el proceso solicitado por la Fiscalía de Morelos al acusar a Blanco por el presunto intento de violación en grado de tentativa contra su media hermana Nidia Fabiola.

¿Qué implica el fuero que ‘protege’ a Cuauhtémoc Blanco?

En su intervención, Cuauhtémoc Blanco expresó su disposición de presentarse voluntariamente ante la Fiscalía de Morelos para enfrentar los cargos por los que se le acusa.

Sin embargo, a pesar de que lo hiciera, Cuauhtémoc Blanco no podría ser detenido por el fuero que lo protege al ocupar el cargo como diputado.

La razón es que al ser diputado tiene ‘inmunidad parlamentaria’ por lo que durante el tiempo en que permanezca en ese cargo, no podrá ser sometido a un proceso penal por cualquier delito.

Los diputados votaron este martes para que Cuauhtémoc Blanco conserve dicha ‘inmunidad’ y no enfrente el desafuero.

¿De qué está acusado Cuauhtémoc Blanco?

El exgobernador de Morelos no solo está acusado de haber agredido a su media hermana, Nidia Fabiola, sino que tiene otras carpetas de investigación abiertas en su contra en la Fiscalía estatal.

Uriel Carmona, exfiscal morelense, dijo en una entrevista radiofónica que suman al menos 10 carpetas por distintos delitos, las cuales también habrían servido para el proceso de desafuero.

Carmona fue destituido como titular de la Fiscalía estatal horas después de que la dependencia presentara la solicitud de desafuero contra Blanco.

Al ser cuestionado sobre cuáles son los temas de las carpetas de investigación contra el exgobernador, Uriel Carmona relató que una de ellas está relacionada con la foto en la que Blanco aparece con tres personas, quienes presuntamente estarían relacionadas con el crimen organizado.

El columnista de El Financiero, Raymundo Rivapalacio, explicó en su texto Le llegó la hora a Cuauhtémoc, que durante la administración de Blanco en Morelos, se amplió la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación, el grupo local Comando Tlahuica, que controlaba el sistema de agua potable y alcantarillado de Cuernavaca, Guerreros Unidos, La Familia Michoacana y el Cártel Unión Tepito.