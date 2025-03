Diputadas buscan quitarle la protección a Cuauhtémoc Blanco: ‘Solo pedimos que sea investigado’

Después de que diputados de Morena y el Partido Verde desecharan la solicitud de desafuero contra el exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco este lunes 24 de marzo Ivonne Ortega, coordinadora de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados aseguró que son seis los diputados que pedirán que continúe la investigación contra el exfutbolista.

“El fuero se hizo para cuidar que los trabajos legislativos no terminen en ‘corte de lengua’, este caso en particular, no tiene nada que ver contra lo legislativo, es un tema personal de presunto culpable, tendría que proceder el desafuero, en la Jucopo votamos seis, un coordinador por sección parlamentaria, ahí está el voto de Morena, del Verde, PT, PRI y el PAN. El de Movimiento Ciudadano lo anunció hoy”, dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

El sábado 22 de marzo legisladoras de Morena, del Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, quienes forman parte de la Comisión de Igualdad de Género en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, adelantaron que votarán en contra el dictamen de la Sección Instructora que desechó el desafuero en contra de Cuauhtémoc Blanco Bravo.

Cuauhtémoc Blanco fue señalado por tentativa de violación contra de su media hermana, Nidia Fabiola Blanco. (Cuartoscuro)

Lo anterior, después de que el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, buscara desviar el caso del exgobernador, quien fue acusado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos de violación en grado de tentativa en contra de su media hermana, Nidia Fabiola Blanco.

“En la fracción de Morena son más mujeres que hombres, son 146 diputadas y 107 hombres, en total la cámara somos 251 mujeres y 249 hombres, entre los diferentes grupos parlamentarios. No lo estamos juzgando, no somos Fiscalía, lo único que se está pidiendo es que se le quite el fuero para que (en caso de que) se determinará culpable pudiera ser detenido y si no se le declara culpable, pues seguiría en sus funciones, pero no sé a qué le tiene miedo”, declaró.

Asimismo, Ivonne Ortega afirmó que el desafuero de Cuauhtémoc Blanco tendría que proceder debido a que se trata de un tema de seguridad de las posibles víctimas.

“Nosotros no estamos dictando si es culpable o no, lo que estamos pidiendo es que se tiene que investigar al igual que a cualquier posible delincuente, tan urgente es los temas nacionales de seguridad, como este que también tiene que ver con la seguridad, o que, ¿queremos que termine en un feminicidio?”, resaltó.

Diputados de Morena y el Partido Verde desecharon la solicitud de desafuero contra el exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco. (Daniel Augusto)

¿De qué se le acusa a Cuauhtémoc Blanco, exgobernador de Morelos?

Cuauhtémoc Blanco está señalado de violación en grado de tentativa contra su media hermana, Nidia Fabiola. Esto habría ocurrido a finales de 2023, cuando el exfutbolista todavía era gobernador de Morelos, por lo que se solicitó su desafuero ahora que es diputado.

Otra de las acusaciones en su contra es por presunta corrupción tras un pago irregular al Partido Socialdemócrata por 7 millones de pesos.

Uriel Carmona, exfiscal de Morelos, dijo en una entrevista radiofónica que hay al menos 10 carpetas de investigación en contra de Blanco, que serían de utilidad para el proceso de desafuero.