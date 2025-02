Las fiestas de Cuauhtémoc Blanco en Casa Morelos: Con exfutbolistas y un presunto intento de violación

Cuauhtémoc Blanco, exfutbolista del América y exgobernador de Morelos, enfrenta una denuncia por intento de una violación por hechos que presuntamente ocurrieron a finales de 2023 en Casa Morelos (residencia oficial de gobierno) donde, afirman, se hacían fiestas y acudían otros exjugadores del América.

La denuncia (carpeta de investigación SC01/9583/2024) fue presentada en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos en octubre de 2024 por Nidia Fabiola, media hermana de Cuauhtémoc Blanco que tuvo un cargo en la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo durante su administración como gobernador del estado.

En su mandato, Cuauhtémoc Blanco usaba ese inmueble para reuniones de trabajo y comidas con funcionarios; además, allí vivieron sus medios hermanos.

Cuauhtémoc Blanco, diputado de Morena, durante la sesión ordinaria semipresencial de la Cámara de Diputados. (Mario Jasso)

El pasado 10 de febrero, la denunciante dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva que fue a vivir a Casa Morelos porque la invitó Cuauhtémoc Blanco: “Había espacio para poderme quedar... Yo tardé algún tiempo en decidirme, la verdad no sabía si irme o no, y bueno, después de un mes ya decidí a irme para allá”.

Las supuestas fiestas de Cuauhtémoc Blanco en Casa Morelos

El periodista Héctor de Mauleón cita en una columna documentos de la Fiscalía de Morelos, donde se relata que Cuauhtémoc Blanco solía ir a Casa Morelos cuando se peleaba con su pareja; Nidia se fue a vivir a esa residencia en 2022, mientras que Ulises Bravo Molina, otro medio hermano del exgobernador, lo hizo en 2023.

“La casa no era usada como oficina más que raras veces. Según la denuncia de Nidia Fabiola, era en realidad el salón de fiestas del exfutbolista y su círculo íntimo”, detalla de Mauleón.

En 2016, Cuauhtémoc Blanco jugó su último partido con la playera azulcrema, en la jornada 8 del Clausura, ante Monarcas Morelia, en el estadio Azteca. (Isaac Esquivel Monroy)

En ese “círculo íntimo” estaban otros familiares de Cuauhtémoc Blanco, como su primo Edgar Riou Pérez y su pariente político Abdiel Amirov Guerrero Rojas, así como Germán Villa e Isaac Terrazas, exfutbolistas del América.

Según el columnista, la denunciante relata que en las fiestas de Casa Morelos había “pastillas o tachas”, alcohol, mariguana, cocaína y la presencia de trabajadoras sexuales: “Cuando Nidia Fabiola protestó ante el hecho de que se usaran oficinas de gobierno para esa clase de fiestas, se rieron de ella“.

Isaac Terrazas estuvo en las fuerzas básicas del América entre 1991 y 2000, luego se fue en calidad de préstamo a los Halcones de Aguascalientes (Primera División A) y se retiró en la temporada 2006 con los Tiburones Rojos; Germán Villa también jugó con las ‘Águilas’ en esa época: debutó con el club en 1991, fue seleccionado nacional en Francia 1998 y Corea-Japón 2002, se retiró en 2010 con el Querétaro.

En 2019, ambos comenzaron a trabajar con Cuauhtémoc Blanco como encargados del Instituto del Deporte y Cultura Física de Morelos, Villa obtuvo el cargo de Director Estatal.

Los ex futbolistas Germán Villa e Isaac Terrazas durante un evento del Gobierno de Morelos. El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo los integró a su gabinete: Germán Villa Castañeda como director administrativo del Instituto del Deporte e Isaac Terrazas García director del Desarrollo del Deporte de la misma dependencia. FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA /CUARTOSCURO.COM (Margarito Pérez Retana)

¿De qué acusan a Cuauhtémoc Blanco?

El presunto intento de violación contra Nidia Fabiola ocurrió el 14 de diciembre de 2023, cuando se señala que el exgobernador fue a la habitación de su media hermana durante una de sus fiestas y estaba en estado de ebriedad.

“El entonces gobernador de Morelos, ebrio, con los ojos enrojecidos y una violencia verbal irreproducible, arrojó a Nidia a la cama e intentó despojarla de la ropa. Fueron entre cuatro y seis minutos de gritos, golpes, forcejeos. Ella logró apartarlo y pedir ayuda a gritos. Blanco se retiró furioso. Su víctima pasó la noche llorando, temblando, mientras abajo la fiesta corría hasta las siete de la mañana”, relata de Mauleón.

Nidia expresó a Ciro Gómez Leyva que le costó procesar dichos sucesos: “La verdad ha sido muy difícil, la verdad sí entré en un tipo shock, no sabía qué hacer, no sabía qué pasó, hasta la fecha no lo sé y por eso fue que me tardé en hacer todo esto... no lo había platicado a nadie, a mi familia tampoco, entonces fue poco a poco que yo fui decidiéndome ante esta situación, lamentablemente uno se queda callado por miedo, iba a ser mi caso, pero decidí que no”.

Blanco ha negado los señalamientos en su contra, negó ser familiar de Nidia y la acusó de extorsión (supuestamente le exige un millón de pesos por quitar la denuncia).

El actual diputado federal dijo en días pasados que presentará una iniciativa para que los hombres se defiendan de acusaciones infundadas de abuso sexual: “La voy a preparar ahí, para que nosotros nos defendamos también. No se vale, no se vale lo que están haciendo hacia mi persona, destruyendo mi imagen... Yo tengo dos niñas, tengo una madre, realmente lo que se me acusa es totalmente mentira; entonces voy a seguir luchando, porque eso le puede pasar a cualquiera de ustedes; entonces también hay que meter alguna iniciativa para defendernos los hombres también”.

La Fiscalía de Morelos solicitó a la Cámara de Diputados su desafuero.