‘Si esto es en Inglaterra, ya no me verán’: Así reaccionó Max Verstappen a los abucheos en el F1 75 Live

La temporada 2025 de Fórmula 1 calienta motores... y también los ánimos: Jos y Max Verstappen reaccionaron molestos a los abucheos a Red Bull en el evento de F1 75 Live, evento de aniversario de la Fórmula 1, donde se presentaron los diseños de todos los monoplazas de la temporada.

El pasado 18 de febrero, cuando Christian Horner, Max Verstappen y Liam Lawson pasaron al escenario de la Arena The O2 de Londres (Inglaterra) para mostrar el RB21, se escucharon algunos abucheos.

Liam Lawson y Max Verstappen son los pilotos de Red Bull. (Foto: @redbullracing)

“Sigue siendo bastante divertido estar aquí, espero que todos pasen una gran tarde”, dijo el exjefe de ‘Checo’ Pérez, quien el año pasado estuvo en una polémica investigación interna por presunto acoso a una empleada, de la cual fue exonerado.

Jos Verstappen habla de los abucheos a Red Bull

Jos Verstappen vio el momento de la F1 75 Live en televisión y comentó su molestia al medio Race Xpress: “En sí mismo pensé que fue una situación razonable, pero fue vergonzoso lo que pasó allí con Red Bull”.

El expiloto, famoso por la alta exigencia deportiva que impuso a Max Verstappen, afirmó que está decepcionado: “Mira, lo haces por la Fórmula 1, estás allí para promocionar el deporte y luego eres abucheado. No creo que eso sea aceptable. Lo entiendo, porque Max es el único que presiona a los ingleses y les dice exactamente cómo son las cosas. Pero me parece realmente decepcionante lo que pasó allí”

Además, mencionó que el tetracampeón de la F1 no quiere someterse a una situación así de nuevo: “No, Max no tiene ganas de eso, de ser abucheado así delante de 25 mil personas. También dice: ‘Si esto es en Inglaterra el año que viene, definitivamente no me verán’”.

Jos está de acuerdo con su hijo: “Y si reaccionan así, ¿qué se supone que tienes que hacer allí? Tiene que prepararse para ir allí y luego le abuchean así. Creo que tienen que pensárselo bien. Eso no forma parte del deporte".

Sin embargo, Helmut Marko, asesor deportivo de Red Bull, dijo a Motorsport que el evento fue un éxito: “El hecho de que se pueda llenar un estadio como este con 15 mil personas es una señal de que es un éxito en Inglaterra. Es un ejemplo de los nuevos canales de marketing que está adoptando la Fórmula 1. Y con un público tan numeroso, solo se puede decir que ha sido un éxito”.

Jos Verstappen ha dicho que la permanencia de Christian Horner en Red Bull seguirá causando problemas. (EFE)

La FIA desaprueba a los abucheos a Red Bull

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) también mostró su inconformidad en un comunicado con lo ocurrido en la Arena The O2: “Como tal, fue decepcionante escuchar la reacción de la multitud hacia el campeón del mundo de Fórmula 1 de la FIA Max Verstappen y su director del equipo Red Bull y CEO Christian Horner".

Además, la autoridad del automovilismo destacó que tomarán las medidas necesarias para que eso ocurra de nuevo y pidieron respeto: “Las grandes rivalidades a lo largo de la historia del automovilismo han contribuido a hacer de este una experiencia tan emocionante para los aficionados, pero lo que sustenta el deporte a todos los niveles es una cultura de respeto”.