‘Checo’ Pérez ‘brinca el muro’: Expiloto de Red Bull juega golf en el lujoso campo Trump

A los aficionados latinos les espera una temporada de F1 muy diferente, sin el piloto tapatío Sergio Pérez, pero con el consuelo del regio ‘Pato’ O’Ward (reserva en McLaren), del argentino Franco Colapinto (reserva de Alpine) y el brasileño Gabriel Bortoleto (titular en Sauber)... ¿Y qué andará haciendo ‘Checo’ en estos momentos?

Desde su salida de Red Bull, el piloto mexicano más exitoso en la historia de la Fórmula 1 no solo ha sido visto comiendo elotes, en partidos del América, como el duelo amistoso contra el Inter de Miami, donde convivió con Lionel Messi. Ahora también está jugando en el Trump Doral Golf Resort & Spa de Miami.

No es la primera vez que el deportista mexicano comparte su afición al golf y esta vez publicó una historia en Instagram, donde se le observa en dicho lujoso resort que forma parte de los negocios de Donald Trump.

'Checo' Pérez en el Trump Doral Golf Resort & Spa.

¿Cómo es el campo de golf donde jugó ‘Checo’ Pérez?

De acuerdo con el sitio oficial, este es un club de golf público con cuatro campos de campeonato, uno de ellos el famoso Blue Monster, y servicios de primera clase, “experimente el lujo puro del golf en el Trump National Doral Golf Club”.

En su página se describen como un “oasis tropical”, un “paraíso del golf por excelencia en Florida” para socios y huéspedes que reciben un servicio personalizado; además, presumen la visita de celebridades, magnates y profesionales del PGA Tour y del LIV Golf. Lando Norris, piloto de McLaren, visitó en 2023 este sitio.

Doral Doral es un campo de golf que abrió en la década de los 60; fue adquirido por la familia Trump años después. (Foto: trumpgolfdoral.com).

Entre los negocios de Trump Organization, empresa familiar que heredó Donald Trump en 1971, destacan los resorts y hoteles, el de Miami reúne ambos.

Este sitio originalmente abrió en década de los 60 con Alfred Kaskel, un empresario que lo llamó ‘Doral’ al unir su nombre con el de su esposa Doris; pasó por varios propietarios hasta llegar a manos de la familia Trump después de que la hija Ivanka negoció un trato con Paulson-Winthrop, grupo que se declaró en quiebra en 2011 y poseía el campo.

Actualmente, el lugar tiene un hotel de cuatro estrellas, además de un spa, suites, piscinas, canchas de tenis y una casa club que tiene al restaurante BLT Prime Champions Bar & Grill.

Lando Norris visitó en 2023 el Doral. (Foto: Facebook / Trump National Doral Miami).

¿Qué pasará con ‘Checo’ en la F1?

‘Checo’ estuvo en la Feria de León 2025, en una conferencia de enero, donde dijo que se tomaría un tiempo para descansar, estar con su familia y viajar, mientras evaluaba su futuro en la Fórmula 1.

“Todo pasó muy rápido al final de todo, no esperaba dejar al equipo. Ahorita estoy en una posición increíble que ni yo mismo me había dado cuenta donde estaba parado, si me preguntas ahorita no lo sé, estoy muy contento con mi vida y muy ilusionado con mi futuro (...) en los próximos seis meses decido que quiero para mi carrera“.

Además, mencionó que estaría atento a algún proyecto interesante, pero ahora sus prioridades son disfrutar, “tengo mucha ilusión de lo que viene este año, estoy muy tranquilo y disfruto mucho a mis hijos, familia y a mis amigos, por fin voy a viajar. Lo importante es que nunca me he dado por vencido, siempre pasé momentos difíciles en mi carrera, pero para llegar a cosas mejores, nunca me rendí”.

Sergio 'Checo' Pérez fue parte de la Feria Estatal de León, ya que dará una conferencia. (Foto: Facebook/ Feria Estatal de León)

Se especula que un proyecto en la mira es Cadillac, escudería que llega a la parrilla en 2026 y aspira a tener un piloto estadounidense y otro experimentado, explica Motorsport.

Incluso Guenther Steiner, exjefe de Haas, dijo a GPBlog que el tapatío es ideal para la nueva escudería: “Si eres Cadillac, necesitas a alguien con experiencia. ‘Checo’ ha estado en varios equipos durante mucho tiempo. Conoce el camino. Podría ser de gran ayuda. Yo diría que podría tener un valor para Cadillac”.