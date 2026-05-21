Distintivo ESR 2026: Resalta AJEMEX importancia de negocios sostenibles

En el marco del Encuentro Latinoamericano Empresas Socialmente Responsables que, en su edición de 2026, se llevó a cabo el 19 de mayo en el World Trade Center de la Ciudad de México y que tuvo por lema “Negocios sostenibles: entienden, atienden y transforman”, la compañía AJEMEX recibió el Distintivo ESR 2026.

La división mexicana de Grupo AJE se hizo acreedor de dicho reconocimiento que entrega el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) por primera ocasión, como resultado de su compromiso ambiental y social en México.

De ahí que, hasta la XIX edición del evento arribó AJEMEX para recibir su reconocimiento, llevando consigo su enfoque integral de sostenibilidad y cuidado del medio ambiente, el cual desde sus orígenes ha materializado en su “Revolución Natural”, la cual no solo representa una filosofía de marca, sino una parte de su ADN para impulsar prácticas responsables en toda su cadena de valor.

Al respecto, Óscar Córdoba Farfán, Country Manager de AJE México, quien recibió el reconocimiento, destacó el valor que tiene para la compañía sudamericana formar parte del selecto grupo empresarial que cumplió con los estándares requeridos en materia de adopción de modelos de negocio sostenibles en distintos sectores económicos.

Asimismo, compartió que la obtención del Distintivo ESR 2026 marca un hito en la multinacional latina, siendo este un reflejo del esfuerzo constante por alinear las operaciones con criterios ambientales, sociales y de gobernanza.

Durante la ceremonia de inauguración del Encuentro Latinoamericano de Empresas Socialmente Responsables 2026, Ricardo Bucio Mujica, presidente ejecutivo de Cemefi, destacó que las empresas socialmente responsables son agentes de cambio social positivo y subrayó la importancia de construir soluciones colectivas frente a los desafíos actuales.

En tanto, el representante de la Secretaría de Economía, Fernando Díaz Barrero, resaltó que las empresas que fortalecen sus criterios ambientales, sociales y de gobernanza pueden ser hasta 20% más rentables.

Liderazgo y desarrollo sostenible

El Distintivo ESR, otorgado anualmente por el Cemefi, distingue a aquellas organizaciones que integran de manera transversal prácticas responsables en ámbitos como el cuidado ambiental, la ética corporativa, la vinculación comunitaria y la calidad de vida laboral.

En términos generales, dicho reconocimiento implica un riguroso proceso de evaluación basado en evidencias, en el que las empresas como AJEMEX, deben demostrar la incorporación real de políticas y acciones sostenibles más allá del cumplimiento legal.

Además, dicho enfoque permite no solo medir el desempeño corporativo, sino también fortalecer la confianza de consumidores, inversionistas y comunidades.

A la par de la entrega de reconocimientos a las empresas galardonadas, también se llevaron a cabo una serie de foros de aprendizaje y conferencias magistrales como “El liderazgo empresarial frente a los retos del desarrollo sostenible” o “Tendencias de sostenibilidad que están redefiniendo el mercado”, las cuales fueron impartidas por diferentes especialistas del ramo.

Finalmente, el Cemefi felicitó a todas las empresas, incluida AJEMEX, que por primera vez recibieron el Distintivo ESR y destacó el compromiso de estas con una gestión más ética, responsable y sostenible.