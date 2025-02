FIA desaprueba abucheos contra Red Bull en la presentación de monoplazas: ‘Fue decepcionante’

Si fuiste parte de la transmisión en vivo de la presentación de los monoplazas, equipos y pilotos que correrán en los Grand Prix de este 2025, quizás te hayas percatado de los abucheos que se llevó la escudería Red Bull.

En este evento de la Fórmula 1, que se llevó a cabo en Inglaterra, estuvieron presentes Christian Horner, el director de Red Bull, el tetracampeón Max Verstappen y por primera vez desfilando junto a la escudería Liam Lawson.

El piloto neozelandés tomará el lugar del mexicano Sergio Pérez, quien confirmó su salida de Red Bull el diciembre pasado, luego de la mala racha que ‘Checo’ tuvo durante el año pasado.

Horner y Verstappen fueron abucheados durante la presentación de los monoplazas en Inglaterra. (Foto: Archivo)

No obstante, cuando Christian Horner, quien ha sido investigado por comportamiento inapropiado, salió al escenario, las personas presentes en el evento F1 75 Live comenzaron a abuchear al equipo.

¿Qué dijo la FIA de los abucheos a Red Bull?

Aunque Horner, Verstappen y Lawson continuaron con normalidad la presentación del RB21, el nuevo monoplaza de Red Bull, la actitud de los amantes del deporte motor no fue bien vista por la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

Fue mediante un comunicado que la institución dio a conocer su desaprobación, ya que indicaron que en cualquier competencia deportiva, lo más importante es mantener el respeto, más allá de las rivalidades.

“Como tal, fue decepcionante escuchar la reacción de la multitud hacia el campeón del mundo de Fórmula 1 de la FIA Max Verstappen y su director del equipo Red Bull y CEO Christian Horner”, indicó la FIA en un comunicado recuperado por Motorsports.

La FIA desaprobó el comportamiento de la audiencia durante la presentacion de los monoplzas. (Foto: Mexsport/AP/Especial)

En este reconocieron la importancia que han tenido tanto el piloto Max Verstappen como el director de Red Bull e indicaron que esta es una situación que no se debe perder de vista.

“Las grandes rivalidades a lo largo de la historia del automovilismo han contribuido a hacer de este una experiencia tan emocionante para los aficionados, pero lo que sustenta el deporte a todos los niveles es una cultura de respeto”, explicaron.

La FIA también compartió que están tomando las medidas necesarias para evitar situaciones similares en el futuro: “estamos liderando una coalición que aborda el abuso en línea en el deporte bajo la bandera de nuestra campaña Unidos contra el abuso”.

La FIA pidió a todas las personas unirse para luchar en contra de las acciones que van en contra del espíritu deportivo. (Foto: Especial)

También solicitaron a todos los fanáticos y equipos de la Fórmula 1 sumarse a las acciones para luchar en contra de este tipo de comportamientos: “instamos a la comunidad deportiva a considerar el impacto de sus acciones tanto en línea como fuera de ella, finalizaron en el comunicado.

¿Qué dijo Jos Verstappen, el papá de Max, de los abucheos?

La Federación no ha sido la única en responder a los abucheos que recibió la escudería Red Bull Racing, ya que el expiloto de carreras Jos Verstappen, el también padre de Max, compartió sus impresiones en una entrevista con RaceXpress.

En esta aseguró que la situación durante la presentación de los monoplazas, en la que también se festejaron los 75 años de la Fórmula 1, no fue agradable: “me pareció vergonzoso lo que pasó allí con Red Bull (...) estás ahí para promocionar el deporte y luego te abuchea el público. No creo que eso sea aceptable”, dijo en la conversación.

El papá de Max Verstappen se mostró molesto por los abucheos que recibió el piloto. (Foto: Especial) (EFE)

El expiloto de carreras compartió que en caso de que la presentación de los monoplazas se realice nuevamente en Inglaterra, es probable que Max Verstappen tome la decisión de no asistir.

“Para Max no es su de su agrado que le abucheen así delante de 25 mil personas. Así que si esto ocurre en Inglaterra el año que viene, seguro que no lo verán”, comentó, ya que aseguró que los abucheos no forman parte del deporte.