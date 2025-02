¿Morena ‘protege’ a Cuauhtémoc Blanco? Explican por qué aplazó la discusión de desafuero del diputado

¿Se cancela el desafuero de Cuauhtémoc Blanco? El diputado Hugo Éric Flores, presidente de la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados, dijo que se suspendió, por segunda vez, la discusión de desafuero del exgobernador de Morelos.

“Estamos buscando que el expediente tenga todas las formalidades de la ley, son varias, como ya lo habíamos anunciado. Entonces decidimos suspenderlo, esto no está cancelado”, dijo en entrevista con Azucena Uresti.

El legislador de Morena dijo que la comisión instructora quiere cumplir con todos los requisitos para iniciar bien el proceso de discusión.

Hugo Eric Flores agregó que la información pendiente es la solicitada a la Fiscalía de Morelos, la cual no ha aportado más datos al respecto.

De exfutbolista a gobernador. Se mantiene pendiente la discusión sobre el proceso de desafuero de Cuauhtémoc Blanco. (Nación321/Cuartoscuro)

“No hay término para que se entregue esta información, me imagino que deben estar integrando todo. Nosotros estamos buscando que desde el inicio se cumpla con todos los requisitos legales para que en el futuro no haya alguna circunstancia”, agregó el legislador.

La comisión está integrada por dos diputados de Morena, uno del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y otro del Partido Acción Nacional (PAN) quienes desde hace algunas semanas anunciaron una reunión para revisar casos de desafuero a legisladores, entre ellos el de Cuauhtémoc Blanco.

¿Qué sabemos del proceso de desafuero contra Cuauhtémoc Blanco?

Hace unas semanas la Fiscalía de Morelos solicitó el desafuero contra Cuauhtémoc Blanco, diputado plurinominal, por el presunto delito de violación en grado de tentativa hacia su media hermana, Nidia Fabiola ‘N’.

Tan solo unas horas después de haber realizado dicha petición, fue destituido el fiscal Uriel Carmona. Su cargo ahora lo ocupa Édgar Maldonado.

El Congreso de Morelos consideró que Carmona ya no cumplía con los requisitos para permanecer como fiscal.

Uriel Carmona dijo en una entrevista con Ciro Gómez Leyva que además de la investigación sobre la agresión contra Nidia Fabiola ‘N’, hay más de 10 carpetas de investigación contra el exgobernador de Morelos que servirían para desaforarlo.

“Hay más de 10 carpetas de investigación con los elementos para el desafuero de Cuauhtémoc Blanco. Están completos y el nuevo fiscal va a recibir esa responsabilidad”, dijo Carmona.

Además del caso de la media hermana de Blanco, una de las carpetas es sobre la foto del exgobernador de Morelos, quien aparece con tres personas, presuntamente relacionadas con el crimen organizado.

“Ese es un ejemplo del tipo de investigaciones que están vivas en la fiscalía del estado. Por supuesto que el entonces gobernador y ahora diputado federal tiene una protección que es el fuero”, explicó Uriel Carmona, quien precisó que todas estas indagaciones se integraron desde que Blanco era alcalde de Cuernavaca.

Tras darse a conocer dichas acusaciones y la solicitud de desafuero, el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, advirtió que el partido no respaldará a nadie. “Morena no protegerá al diputado Cuauhtémoc Blanco ni a nadie que viole la ley”, aseguró Monreal.

El exfutbolista negó pedir licencia y aseguró que enfrentará el proceso de desafuero porque las acusaciones en su contra son falsas, dijo.