Inés Gómez Mont y su esposo recuperan cuentas bancarias: ¿Por qué fueron congeladas?

A tres años, seis meses, de que Inés Gómez Mont, la presentadora de televisión, y su esposo Víctor Álvarez Puga fueron acusados de presunto lavado de dinero, se dio a conocer que ambos recuperaron el control de sus cuentas bancarias.

A pesar de esta situación, Inés Gómez Mont continúa prófuga de la justicia, ya que actualmente se desconoce el paradero de la amiga de Galilea Montijo, quien debe presentarse ante las autoridades de México por los delitos de los cuales se le acusa.

La exintegrante de Ventaneando, programa de la periodista de espectáculos Pati Chapoy, se ha declarado inocente, pues en una de sus últimas publicaciones antes de desaparecer escribió: “jamás me he robado un peso (...) soy conductora de televisión y mamá de tiempo completo. No pertenezco al crimen organizado”.

¿Por qué la UIF descongeló las cuentas de Inés Gómez Mont y su esposo?

Tanto la famosa como Víctor Álvarez Puga, su esposo, están señalados de haber cometido los mismos delitos, por lo que formaban parte de la Lista de Personas Bloqueadas, pero, ya fueron eliminados de ella, de acuerdo con fuentes consultadas por El Economista.

Este diario explica que fue a inicios de marzo de este 2025 cuando la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dio la determinación de descongelar las cuentas de Inés Gómez Mont y Álvarez Puga, quienes están siendo buscados desde 2021.

Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, tienen una orden de aprehensión en México, la cual fue dictada en 2023. (Foto: Especial El Financiero)

Esta decisión fue tomada, debido a que la pareja había solicitado un amparo para poder acceder a los recursos de sus cuentas, el cual finalmente les fue concedido, de acuerdo con El Economista.

¿Por qué las cuentas de Inés Gómez Mont estaban bloqueadas?

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) explica que la Lista de Personas Bloqueadas, en la que estaba incluida la conductora Inés Gómez Mont, es una medida que se toma para prevenir, detectar y evitar el lavado de dinero.

Pues cuando una persona se agrega a la lista, se “suspende de forma inmediata cualquier acto, operación o servicios de instituciones financieras”, en otras palabras, las cuentas quedan congeladas.

Finalmente, los recursos de procedencia ilícita “son integrados a la economía nacional, mediante el uso del sistema financiero mexicano”, señala la SHCPs.

Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga formaban parte de la lista, debido a que la Fiscalía General de la República (FGR) comenzó una investigación en su contra en 2019, al ser señalados de delincuencia organizada.

Inés Gómez Mont era parte de la Lista de Personas Bloqueadas de la UIF, pero ya fue eliminada. (Foto: Especial) (Nación321/Instagram.)

En 2021, finalmente se dio a conocer que Inés Gómez Mont había sido señalada por presuntamente haber participado en delitos como delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita e incluso por defraudación fiscal.

En sus redes sociales, Inés Gómez Mont explicó que la principal acusación en su contra era por haber recibido dinero de dos contratos públicos, los cuales, en su momento, sumaban 3 mil millones de pesos.

Para ello, supuestamente Gómez Mont y su esposo utilizaron empresas fachada con el objetivo de simular operaciones comerciales que jamás existieron, al facturar contratos sin licitación de la Secretaría de Gobernación entre 2016 y 2017.

Por lo que, ante los señalamientos, ambos ingresaron a la Lista de Personas Bloqueadas sin la posibilidad de acceder a los recursos de sus cuentas, beneficio que acaban de recuperar.

¿Por qué Inés Gómez Mont está prófuga?

En septiembre de 2021, la misma presentadora compartió que se había emitido una orden de aprehensión en su contra; sin embargo, aseguró que se trataba de un “abuso” y negó haber cometido algún delito.

“Jamás he recibido dinero de esos contratos y mucho menos he visto ni tenido 3 mil millones de pesos en la vida (...) seguiré trabajando con mi equipo legal para poder defenderme”, escribió.

La Fiscalía solicitó la emisión de la ficha roja para la localización internacional de la famosa y su esposo. (Foto: Especial) (Nación321/Instagram.)

A pesar de ello, poco después ella y su esposo desaparecieron, por lo que en octubre la FGR solicitó a la Interpol una ficha roja contra Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga para localizarlos, aunque su paradero sigue siendo desconocido hasta este momento.

Aunque Inés Gómez Mont intentó ampararse para librar la orden de aprehensión en su contra, se dictó una nueva en 2023, por lo que la famosa continúa siendo buscada por las autoridades de México.