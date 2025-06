¿Ninel Conde entrará a ‘La Casa de los Famosos México’ 3? ‘Estoy en pláticas’

La actriz Ninel Conde, recordada por el comentario del ‘surimi’, ha sido invitada tres veces a participar en La Casa de los Famosos México.

El reality show donde celebridades son aisladas y grabadas 24/7 ha dejado polémicas como el pleito entre Gala Montes y Adrián Marcelo y también el resurgimiento de Mario Bezares, pero no todos los famosos están tan convencidos de participar.

Ninel Conde no quiere sentirse expuesta. (Foto: Especial / Instagram: @ninelconde)

Ninel Conde habla de su posible participación en ‘La Casa de los Famosos’

La cantante de ‘Bombón asesino’, exitoso tema de 2006 que le dio su apodo, conversó con Yordi Rosado sobre La Casa de los Famosos en una entrevista publicada en YouTube el pasado 8 de junio.

“No estoy segura, está complicado (...) Estoy en pláticas, pero pues es el tercer año que estoy en pláticas, entonces, pues no (...) Cada año ha sido lo mismo, al final me echo para atrás. ¡Ay, que no me vayan a ver los grandes ejecutivos!“, expresó.

Según la exparticipante de Big Brother VIP (2004), le gustaría que el público la conozca en su faceta personal y siente estrés al pensar en el reality porque representa una experiencia intensa y demasiada exposición: “está de pánico, es fuerte”.

Ninel Conde ha recibido bullying cibernético. (Especial: El Financiero) (Instagram / @ninelconde)

Su experiencia está marcada por bullying, como cuando supuestamente confundió la palabra ‘tsunami’ con ‘surimi’: “Ahí me crucificaron horrible, terrible, fue duro, al grado que yo borre mis redes sociales de mi teléfono, o sea si tuve un tema emocional. En su momento, la pareja que estaba conmigo, mi familia, me ayudaron, y pues terapia, 100 por ciento”.

El reality show de Ninel Conde

La actriz de Rebelde planea un reality show sobre su vida, donde la gente podrá conocerla verdaderamente, en el “entorno real”:

”No La Casa de los Famosos, un reality de mi vida (...) La Casa no es mi entorno real, ni voy a ser realmente... o sea, si soy yo, pero llevada al extremo, pero en la vida real, es cuando vas a conocer quién realmente es la persona”.

Ninel Conde volverá a la música después de cinco años de ausencia con una colaboración junto al cantante Nacho. (Foto: Especial / Instagram: @ninelconde

¿Cuándo sale la temporada 3 de ‘La Casa de los Famosos México’ y quiénes estarán? Esto sabemos

El fenómeno televisivo La Casa de los Famosos México se estrena el domingo 27 de julio de 2025 a las 8:30 pm, con transmisión en Las Estrellas, Canal 5 y ViX. Además, el público podrá seguir lo que ocurre en la casa las 24 horas a través de ViX y el sitio web oficial del reality.

El 30 de junio se revela al primer habitante de la casa, durante el noticiero de Danielle Dithurbide.

En un breve encuentro con medios, Wendy Guevara, ganadora de la primera edición, comentó que ya vio la lista, pero no sabe si estará Ninel Conde.

Guevara descartó a ‘Las Perdidas’ (Karina Torres y Paola Suárez) pero confirmó que “hay una persona de comedia” que dará contenido muy diferente, también hay varios exparticipantes de Big Brothers.

¿Quiénes son las conductoras de ‘LCDLFM’?

Odalys Ramírez también estará presente una vez más, participando en las galas de lunes, martes, jueves y viernes. Afirmó que esta edición tendrá estilos visuales innovadores y que el impacto del programa sigue creciendo en redes y conversaciones cotidianas.

Marie Claire Harp: conductora digital del programa, encargada de contenidos exclusivos en redes sociales, entrevistas con los participantes y dinámicas especiales con los fans.

¿Cómo funciona el reality show?

La Casa de los Famosos México es una producción de TelevisaUnivision y EndemolShine Boomdog. Encierra a varias celebridades en una casa monitoreada 24/7, donde deben convivir sin contacto con el exterior. Las dinámicas clave incluyen: