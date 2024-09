Familia de Mario Bezares reacciona al reencuentro de Paul Stanley con ‘Mayito’: ‘Se acabó la maldición’

“¡Dios mío, qué momento acabamos de vivir!”, dijo Brenda Bezares, conmovida y en llanto, luego de que Paul, hijo de Paco Stanley, entró a La Casa de los Famosos México 2024 este miércoles y le expresó que ya todo estaba en paz entre ellos tras 25 años del asesinato del conductor de Pácatelas.

Brenda Bezares publicó una historia en Instagram, donde expresó: “Estoy que no puedo, agradezco a dios este momento, la oportunidad que tiene Mario y agradecerle también a Paul. ¡No saben cuánto dolor se está sanando!”

En tanto, Alejandro Bezares, el hijo mayor de ‘Mayito, escribió: “Se acabó la maldición, gracias Paul”. Esta mañana, Brenda agregó que ese fue un momento muy importante para ellos como familia: “Es una sensación muy bonita, entre melancolía y sanación, estoy sin palabras, estoy en shock, no lo veía venir.

Alejandro y Brenda Bezares agradecieron a Paul Stanley por sus palabras a 'Mayito'.

Shanik Berman dijo esta mañana en Hoy: “(Alejandro) No paró de llorar, y me decía ‘la gente no sabe el dolor que sentíamos la gente de los 90; es muy diferente porque ahora se quejan de todo. La tragedia que nos pasó a las dos familias hoy nos regaló paz’”.

¿Qué le dijo Paul Stanley a Mario Bezares?

En la gala de este miércoles, donde Briggitte Bozzo salió de ‘LCDLFMX’ como la quinta finalista, hubo una dinámica de ‘congelados’, donde los participantes debieron quedarse sin moverse hasta recibir otra indicación y en ese instante entró el hijo de Paco Stanley.

Paul le dedicó a todos los participantes unas palabras y dejó a Mario al final: “Primero que nada estoy aquí porque así lo decidí, pasó mucho tiempo, fue todo muy difícil para todos nosotros, pero quiero decirte que estoy en paz contigo, yo ya solté porque tengo la cosa más hermosa en mi vida, es mi hija y quiero una nueva vida, dejar todo aráis, te deseo lo mejor a ti y a toda tu familia, bendiciones”.

Mario Bezares estuvo en prisión un año y cuatro meses, señalado por presuntamente estar involucrado en el asesinato del conductor Paco Stanley. Fue liberado por falta de pruebas y tras una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos, al igual que Paola Durante, quien permaneció recluida el mismo tiempo.

Sin embargo, la relación había sido conflictiva entre las familias, incluso el pasado 11 de junio, cuando ‘Mayito’ fue al programa Hoy, donde Paul es conductor y se ausentó del programa.

El conductor de televisión Mario Bezares estuvo en prisión señalado por el asesinato de Paco Stanley, una de las figuras más emblemáticas del espectáculo en México. (Foto: Cuartoscuro).

“Me crucé con él, pero como a los 15 años. No me interesó, la neta y yo respeto las decisiones y los proyectos de la empresa. Mejor cada quien por su lado, se llevó a cabo la entrevista (...) fue una decisión personal. Es mover muchas cuestiones, ya después de tanto tiempo no quieres regresar a lo mismo”, declaró Paul en una entrevista para el reportero Eden Dorantes.

En el foro de La Casa de los Famosos México, con Galilea Montijo, Paul dijo que se queda con paz: “No tenemos tiempo de darle vueltas al pasado, te come el presente, quieres darle la vuelta a las cosas y te persigue todo... quería darle la vuelta al dolor, por mi familia, por su familia, la familia de Pao... A lo que viene, a ser felices... Quiero que mi hija crezca con otra historia, que recuerde a su abuelo de otra manera.”.

#PaulStanley y #MarioBezares vivieron un momento que les cambiará la vida para siempre, y es momento de un nuevo comienzo y de escribir una nueva historia 💙✨#LaCasaDeLosFamososMx, GRAN FINAL este domingo a las 8:30 p.m. por #LasEstrellas y #ViX 📺📱 pic.twitter.com/o97n8EcMej — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) September 26, 2024

Esta mañana, en Hoy, Paul agregó: “No es perdón, es soltar toda la carga energética que llevaba él, su familia, yo, y eso es un acto de amor”.