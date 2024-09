‘Estoy en paz contigo’: Paul Stanley perdona a Mario Bezares EN VIVO en ‘LCDLFMX’

La Casa de los Famosos México 2024 mostró un momento que seguramente será recordado por muchos años porque ocasionó un encuentro entre Mario Bezares y Paul Stanley, hijo de su excompañero y amigo Paco Stanley.

Tras 25 años del asesinato de Paco Stanley, su hijo perdonó en vivo a ‘Mayito’ y le dirigió unas palabras relacionadas con las acusaciones por su presunta participación en la muerte del conductor de televisión, esto en la emisión de este 25 de septiembre del reality show, instantes antes de nombrar al quinto finalista de la actual edición.

Recordemos que antes del inicio de la segunda temporada de la producción de Rosa María Noguerón surgieron rumores acerca de la evasión del conductor del programa Hoy a al autor de ‘El gallinazo’, pero no se comprobó nada.

Mario Bezares fue encarcelado por su presunta participación en el asesinato de Paco Stanley en 1999. (Foto: Facebook / Paco Stanley (Facebook / Paco Stanley)

¿Qué dijo Paul Stanley a Mario Bezares en su visita a ‘La Casa de los Famosos’?

La Jefa anunció la dinámica ‘congelados’ mientras los 5 finalistas de La Casa de los Famosos México estaban en la mesa, cuando ellos dejaron de moverse, ingresó Paul Stanley.

Si bien dedicó palabras al resto de los habitantes, principalmente a Arath de la Torre, postergó el encuentro con Mario Bezares hasta el final, esto fue lo que le dijo.

“Primero que nada estoy aquí porque así lo decidí, pasó mucho tiempo, fue todo muy difícil para todos nosotros, pero quiero decirte que estoy en paz contigo, yo ya solté porque tengo la cosa más hermosa en mi vida, es mi hija y quiero una nueva vida, dejar todo aráis, te deseo lo mejor a ti y a toda tu familia, bendiciones”, declaró el compañero de Galilea Montijo.

Después bromeó con el robo de la cocina porque en la primera temporada, donde ganó Wendy Guevara, le pertenecía a él y ahora es de ‘Mayito’.

Esta noche y frente a frente se cierra un capítulo en la historia, y 25 años después #PaulStanley y #MarioBezares cambian la página de un libro lleno de dolor por una nueva página de paz

“Lo que se necesita es empatía y cariño, lo demostraron a todo el país, el amor resuelve todos los problemas”, dijo antes de abandonar La Casa de los Famosos.

Tras su salida, en una breve entrevista concedida a Galilea Montijo, Paul Stanley habló del suceso vivido momentos antes.

“Estoy en paz, no tenemos tiempo de darle vueltas al pasado, pasa el tiempo, te come el presente, pero te persiguen los monstruos, quería olvidarme de todo el dolor, por mi familia, por la suya, la de Paola Durante, todos pasamos por malos momentos, ahora queda ser feliz”, dijo este miércoles.

#PaulStanley y #MarioBezares vivieron un momento que les cambiará la vida para siempre, y es momento de un nuevo comienzo y de escribir una nueva historia

Anteriormente, el hijo de Paco Stanley aseguró no estar interesado en tener una plática o un encuentro con ‘Mayito’.

“Me crucé con él, pero como a los 15 años. No me interesó, la neta y yo respeto las decisiones y los proyectos de la empresa. Mejor cada quien por su lado, se llevó a cabo la entrevista (...) fue una decisión personal. Es mover muchas cuestiones, ya después de tanto tiempo no quieres regresar a lo mismo”, declaró en una entrevista publicada por Eden Dorantes el pasado martes 18 de junio.

¿Por qué culparon a Mario Bezares del asesinato de Paco Stanley?

En 1999 fue detenido Mario Bezares, acusado de ser cómplice en el asesinato de Paco Stanley en las inmediaciones del restaurante El charco de las ranas, ubicado en la Ciudad de México.

Según un artículo de la revista jurídica Hechos y Derechos de la UNAM, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), liderada por Samuel del Villar, investigó el crimen como un ajuste de cuentas o venganza.

Sin embargo, un hombre llamado Luis Valencia, vinculó a los hermanos Amezcua con el tiroteo, pero también nombró a Mayito y a Paola Durante, a quienes señaló como autores intelectuales.

El 22 de junio del mismo año, el autor de ‘El gallinazo’ fue aprehendido y llevado a prisión donde permaneció por dos años hasta que fue liberado por falta de pruebas.

