La historia de ‘El Mayo’ y Paco Stanley: ¿El conductor de ‘Pácatelas’ recibió un mensaje de Zambada en vivo?

El narcotraficante Ismael ‘El Mayo’ Zambada García, líder del Cártel de Sinaloa, ha estado en las pantallas mexicanas en más de una ocasión: la más reciente es por su detención este jueves 25 de julio en Estados Unidos, pero desde la década de los 90 se le relaciona con un extraño fragmento en el programa de Paco Stanley.

Ese momento se ha revivido una y otra vez a lo largo de tres décadas, cuando ‘El Mayo’ tuvo su mención en Pácatelas en un mensaje leído por Paco Stanley. Ese día, Mario Bezares, actual integrante de La Casa de los Famosos México, también estaba a cuadro.

Hace unas semanas, la serie Quién lo mató trajo de regreso la historia que paralizó a la sociedad mexicana a finales de la década de los 90: el asesinato de Paco Stanley, a pleno mediodía y en una avenida muy transitada de la Ciudad de México, pero la mención del narcotraficante sigue siendo uno de los instantes más recordados de la TV.

Su muerte causó gran impacto por las dudas que sembró entre compañeros como Mario Bezares, Jorge Gil, Paola Durante y Benito Castro, pero hasta el momento no hay resolución del caso.

En ese entonces, la Procuraduría General de la República consideró varios móviles del hecho y el que prevaleció fue el del vínculo entre el famoso conductor de Pácatelas con el narcotráfico. Lo señalaron como distribuidor de droga y facilitador de lavado de dinero para el crimen organizado.

Varios momentos en pantalla sembraron la duda sobre esta hipótesis y los clips hasta se volvieron famosos, como la vez que una bolsita de polvo blanco salió de la bolsa de Mario Bezares mientras bailaba ‘El Gallinazo’ o el supuesto mensaje de Ismael ‘El Mayo’ Zambada al aire.

También está el testimonio de Benito Castro, quien recuerda haber visto al narcotraficante ‘El Señor de los Cielos’ en las oficinas de Stanley y llamarlo “compadre”.

¿Qué mensaje leyó Paco Stanley sobre ‘El Mayo’?

En Pacatelas, el popular programa que era la compañía de miles de familias mexicanas durante la comida, Stanley siempre leía los comentarios y saludos del público, pero en esa ocasión fue distinto porque quedó impactado por el remitente:

“Reciba un pequeño presente de su amigo ‘Mayo’ Zambada, de Culiacán, estamos aquí presentes. Su familia… Ay, me quemé, ¿verdad?, decía ‘no lo lea en público’ al final, ya quemé a todo mundo aquí”.

La incomodidad fue obvia frente a la cámara, pero el conductor siguió con la dinámica del programa entre risas y dejó pasar el momento. Según algunas versiones, ese día Zambada estaba entre el público y no era su intención que leyera el mensaje en vivo.

Mario Bezares habla sobre ‘El Mayo’ Zambada

Mario Bezares habló sobre ese momento en el pódcast de Doble G el año pasado: “Ese no, ni siquiera sabíamos y ahí lo dice. Y no, o no sé, ahí sí no te puedo decir ni quién fue, ni quién es”.

También dijo que ni Paco ni él sabían quiénes asistían a los programas en vivo: “No sé quién es, de hecho, todos volteamos a ver quién es y luego levantó la mano y chingón y punto. Fue todo. Es como si hubiera estado el presidente Zedillo, ahí sí mira, como no, claro que sí, el jefe de gobierno, el secretario”.

Bezares negó que tuvieran algún nexo con el narcotráfico y que ese episodio evidenciara algo más que la cotidianidad del show.

¿Qué pasó con ‘Mayo’ Zambada?

Este 25 de julio, el también llamado ‘Señor de la Montaña’ fue detenido en territorio de Estados Unidos luego de haber evadido la justicia durante años.

Este jueves, las autoridades estadounidenses publicaron un comunicado:

“El Departamento de Justicia ha puesto bajo custodia a otros dos presuntos líderes del Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones de narcotráfico más violentas y poderosas del mundo. Ismael Zambada García, o ‘El Mayo’ cofundador del cártel, y Joaquín Guzmán López, hijo de su otro cofundador, fueron detenidos hoy en El Paso, Texa”.

El capo de 76 años ha sido señalado por cargos de crimen organizado, conspiración para cometer asesinato, lavado de dinero y otros delitos relacionados con el narcotráfico.

Estados Unidos ofrecía 15 millones de dólares como recompensa a quien ofreciera información sobre su captura y en febrero pasado la Corte del Distrito Este de Nueva York lo acusó de fabricación y distribución de fentanilo.

Zambada comenzó en el narcotráfico en Sinaloa y en la década de los 80 se consolidó como uno de los capos más famosos y la cabeza más visible del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con la Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas, ‘El Mayo’ ha presentado mala salud: “Ismael Zambada García se encuentra enfermo, por lo que el liderazgo de su facción está en juego”.