‘¿Mario puso a Paco?’ Shanik Berman cuestiona a Paola Durante en ‘La Casa de los Famosos México’

El reencuentro de Paola Durante y Mario Bezares en ‘La Casa de los Famosos México’ 2024 revivió la polémica que ambos protagonizaron hace 25 años relacionada con el asesinato de Paco Stanley, del que los dos fueron señalados como culpables.

La curiosidad de personajes como Shanik Berman sobre el caso fue lo que llevó a Paola a desmentir uno de los supuestos más sonados: Mario fue aquel que ‘dio el pitazo’ sobre dónde estaba Paco Stanley para que lo asesinaran.

‘LCDLF’: Paola Durante asegura que ella y Mario Bezares son inocentes del asesinato de Paco Stanley

En un video compartido por ‘La Casa de los Famosos México’ se muestra el fragmento de una plática que Paola Durante sostuvo con Shanik Berman y Araceli Ordaz ‘Gomita’, en la que hablaron de Mario Bezares.

La periodista inicia halando sobre ‘¿Quién lo mató?’, serie sobre el caso Paco Stanley, en la que se insinúa que el creador del baile ‘Gallinazo’ fue quien ‘puso’ al conductor de TV para que lo asesinaran, y le preguntó a Paola si esto era cierto.

Luis Gerardo Méndez interpreta a Mario Bezares en serie '¿Quién lo mató?', donde inculparían a Mario por la muerte de Paco Stanley. (Foto: Cuartoscuro/Amazon Prime)

“No, totalmente (estoy segura). Yo entrevisté a Jorge (chofer de Paco) y me dijo que a él le dijeron: ‘o pones a Mario (Bezares) o te vas adentro’ (…) la Procuraduría (…) le dijeron a Jorge Gil: ‘Pon a Mario, y si no pones a Mario te vas adentro’, y Jorge Gil lo puso”, aseguró la influencer.

Paola Durante cree en la inocencia de Mario Bezares

Shanik Berman siguió cuestionando a Paola, y le preguntó por qué estaba segura de aquella versión si ella no estuvo presente en el momento del asesinato.

“No tengo ninguna duda de Mario. Yo me alejé de él en un momento y le debo una disculpa porque me alejé”, dijo Paola. “Porque creíste que era culpable”, interrumpió Shanik.

Paola respondió que, en realidad, quería alejarse de todo por la polémica que provocó el caso y el hecho de que la inculparan como cómplice.

Paola Durante y a Mario Bezares se reencontraron en 'La Casa de los Famosos México' 2024. (Foto: La Casa de los Famosos México / Facebook Paco Stanley).

“También Mario pensó que yo dudé de él y sí, en una entrevista dije ‘no sé', me saqué de onda con muchas cosas’ pero no, o sea, no dudo de Mario yo lo adoro, lo quiero muchísimo”, aseguró Durante, mientras Shanik seguía mostrando desconfianza por lo ocurrido.

¿Shanik Berman cree que Mario Bezares ‘puso’ a Paco Stanley? Esto dijo en ‘La Casa de los Famosos México’

En un afán por entender las preguntas de la periodista, Paola Durante le preguntó si ella creía que el esposo de Brenda Bezares es culpable de lo ocurrido aquel 7 de junio de 1999, día que asesinaron a Paco Stanley.

“A ver, Shanik, dime, ¿tú piensas que Mario puso a Paco?”, preguntó Paola, provocando unos segundos de silencio. ”Cuando te amenazan de muerte...”, respondió. “¿Pero por qué piensas eso?”, replicó Paola.

“Porque eran personas malas las que lo mataron, porque fue un crimen muy feo”, contestó la periodista.

Paola Durante, interpretada por Belinda en la serie de Prime Video sobre Paco Stanley, dijo que los asesinos del conductor de TV no necesitaban amenazar a nadie si ya tenían planeado su móvil, y recordó los ataques que sufrió Bezares por su supuesta responsabilidad en el delito.

“Esas personas no necesitan amenazar a nadie. No necesitan que pongan a alguien, ellos lo hacen solitos y son personas así, no tenían por qué amenazar a Mario. (Bezares) ha sido muy juzgado y te lo juro que es horrible”, dijo Paola Durante.