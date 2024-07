¿Quién es la hija del Dr. Simi que anda con Mauricio Ochmann?

Los rumores eran ciertos, Mauricio Ochmann y Lorena González, hija de Víctor González (fundador de las Farmacias Similares y del Dr. Simi) sí tienen un romance.

La pareja fue captada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) el pasado lunes, donde concedió una breve entrevista con los medios de comunicación.

“Estoy muy contento, disfrutando, ahí vamos, mi niña se lleva bien, está feliz conmigo (...) qué rápido eres, no sé (si llegaré al altar}”, declaró el actor a la prensa en un video recuperado y publicado el 22 de julio en el canal de YouTube llamado Que buen chisme. La joven agregó que se conocieron gracias a un amigo en común, pero sin precisar quién es.

Lorena González es la nueva novia de Mauricio Ochmann. (Foto: Instagram @lologlez)

Ella es Lorena González, hija del Dr. Simi y nueva novia de Mauricio Ochmann

Se desconoce la fecha de nacimiento de ‘Lore’ (y como consecuencia su edad), pero de acuerdo con datos que compartió en sus redes sociales, ella es actriz, pero no tiene una larga trayectoria artística.

Según IMDB también es productora y hace referencia a las películas donde participó, la lista es la siguiente.

Catrina (2023).

(2023). Switch up (2024).

Los proyectos a futuro enlistados en la misma página son los que aparecen a continuación, pero no se tiene una fecha de estreno de ninguno de ellos.

Lo que diga el corazón (a cargo de la producción).

Everyday shit.

Awol.

Lorena González es hermana de Víctor, nuevo 'tiburón' de 'Shark Tank México'. (Foto: Instagram @lologlez)

No solo se dedica a la industria cinematográfica, en cambio, en su perfil de Instagram, detalló el resto de sus ocupaciones y una de ellas es en la fundación del Dr. Simi, pero no se sabe con certeza su rol en la organización.

Es colaboradora de SinTrata, institución (de acuerdo con la descripción compartida en sus redes sociales) que trabaja en contra de la explotación de personas en México, además es embajadora de la UNICEF.

Lorena González es actriz. (Foto: IMDB)

Lorena González es hermana de Víctor González Herrera, actual presidente de la compañía Farmacias Similares y quien se integró al elenco de la nueva temporada de Shark Tank México.

Recientemente, vincularon a la familia del empresario con Irina Baeva porque supuestamente el hombre de negocios tenía una relación con la actriz tras su separación de Gabriel Soto, pero lo desmintieron.

¿Qué dijo Lorena González de Irina Baeva y el presunto romance con hijo del Dr. Simi?

En el mismo encuentro con la prensa, citado anteriormente en el texto, Lorena habló de los rumores de noviazgo de su hermano con la nueva ‘Aventurera’, pero lo negó, esto fue lo dicho por ella.

“Es mentira, él no la conocía (...) no entendimos de dónde surgió el rumor, creo que la vio en un evento y ya, no tenía ni su teléfono, nada”, precisó.