‘Estoy cansado, jefe’: ¿Por qué la botarga del Doctor Simi anuncia una pausa indefinida?

La botarga del Doctor Simi tomó por sorpresa a sus fans este jueves debido a que dirá adiós de forma indefinida, por lo que tomará una pausa en su carrera.

A través de sus redes sociales anunció que a partir de hoy se retirará de los escenarios tal como lo han hecho otros “rockstars”.

Sin embargo, no dio más detalles sobre su retiro y solo recordó los buenos momentos que ha vivido en conciertos y en compañía de grandes personalidades.

“Como saben todos estos años he estado en los mejores eventos, he sido lanzado de aquí para allá, he viajado en diferentes países y he conocido a múltiples personalidades. He estado en momentos complicados de nuestro país, he trabajado incansablemente para dar lo mejor de mí a nuestro planeta y a todos mis fans en general”, dijo en el video que subió a sus redes.

En la publicación, los usuarios han expresado sus comentarios de sorpresa y tristeza al decirle al Doctor Simi que su corazón está roto debido a su partida.

Sin embargo, no es la primera vez que la botarga del doctor Simi se toma una pausa en su carrera. Durante la pandemia el número de ‘bailarines’ de este personaje disminuyó, por lo que el personal que le da vida se capacitó con cursos de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

¿Ya no habrá peluches del Doctor Simi?

Además de verlo bailar afuera de las farmacias, el Doctor Simi cobró popularidad cuando comenzó a ser arrojado a los artistas durante algunos conciertos.

Uno de los primeros eventos ocurrió durante el Corona Capital 2021, donde una persona lanzó el juguete al escenario de la cantante Aurora.

La artista tomó el peluche, lo abrazó y lo dejó en el suelo. La acción se volvió viral y se ha replicado en distintos conciertos de todo el mundo.

Entre los artistas quienes han recibido un peluche del Doctor Simi están Lady Gaga, Coldplay, The Killers, Mac de Macro, entre otros.