Irina Baeva desconocía anuncio de Gabriel Soto sobre fin de su relación: ‘Días antes estábamos juntos’

Irina Baeva y Gabriel Soto anunciaron el fin de su relación a través de un comunicado publicado en historias de Instagram del actor... o más bien él por su cuenta reveló la ruptura y puso la firma de ella. La actriz que interpretó a Aventurera dijo este domingo que ella desconoce por qué su nombre estaba en ese mensaje.

El pasado 16 de julio, el protagonista de la telenovela Mi camino es amarte publicó un mensaje firmado por ambos donde decía:

“A través de este mensaje, con el más profundo respeto y cariño, queremos comunicar que después de varios años de amor, apoyo y compromiso, hemos tomado la decisión de poner fin a nuestra relación. Han sido años de aprendizaje y experiencias que quedarán en ambos y por las que siempre estaremos agradecidos. Esta decisión la hemos tomado después de varios meses de reflexión, con sabiduría y madurez; los motivos se mantendrán en nuestro círculo interno”.

Gabriel Soto anunció su ruptura con Irina Baeva en un comunicado.

Irina Baeva y Gabriel Soto duraron alrededor de cinco años de relación. Dieron a conocer oficialmente su rompimiento el 16 de julio. (Instagram @irinabaeva)

Sin embargo, Irina Baeva explicó a la revista Hola este 21 de julio que eso salió sin su autorización: “El comunicado fue publicado sin mi consentimiento, yo no lo redacté, no sé, porque mi nombre está ahí. Sí se me notificó y sí me tomó por sorpresa porque días previos a esto estábamos juntos”.

¿Gabriel Soto e Irina Baeva terminaron por una inflidelidad?

En días pasados han surgido diversas especulaciones sobre las causas de su separación, incluso a ella se le relacionó sentimentalmente con el empresario Víctor González, hijo del ‘Dr. Simi’, quien negó tener una relación con una “persona pública” en otro comunicado.

Respecto a los rumores, Irina reiteró a dicha revista: “Jamás en ninguna de mis relaciones que he tenido yo le he sido infiel a nadie, la gente que me conoce, sabe que yo soy la persona más leal y cuando yo estoy de lleno con una pareja, no hay forma de que voltee a ver a un lado, pero ni por error, simplemente eso no existe, no hay para mí otra persona en el momento cuando yo estoy con alguien compartiendo mi vida y construyendo una familia, jamás la hubo, jamás”.

Gabriel Soto e Irina Baeva hacían muchos viajes juntos. (Foto: Instagram @irinabaeva)

En días pasados, Soto también fue relacionado con la conductora Cecilia Galliano tras la divulgación de algunas fotografías juntos; sin embargo, en un encuentro con los medios de comunicación, él mencionó que todo fue por hacer promoción al proyecto de El precio de la fama:

“Es parte de la estrategia de lo que quisimos armar en esta puesta de escena, este es el precio de la fama y como los medios inventan y hablan de algo que nosotros mismos armamos (...) les dimos la nota y se hiciera publicidad”.

Con la confirmación de su separación con Irina Baeva, Gabriel Soto y Cecilia Galliano protagonizan un rumor de romance. (Foto: Cuartoscuro).

¿Cómo fue la relación de Gabriel Soto e Irina Baeva?

Irina Baeva y Gabriel Soto se conocieron en 2016 en la telenovela Vino el amor, cuando él estaba casado con Geraldine Bazán, con quien comparte dos hijas (Elissa Marie y Alexa Miranda).

Luego coincidieron nuevamente en Por qué los hombres aman a las cabronas, donde convivieron más de cerca, según narró la actriz a Yordi Rosado:

“Como cualquier compañero de trabajo nos contábamos cosas, compartíamos el set, estuvimos ahí 24/7, llevas once meses grabando la novela. Empezamos a trabajar en la obra de teatro en donde es más convivencia (…) era un mes de gira y nos la pasamos increíble, nunca pasó nada de nada”.

Gabriel Soto e Irina Baeva se separan tras 5 años de relación. (Foto: Cuartoscuro/Shutterstock).

Baeva agregó que fueron siendo más cercanos durante la crisis matrimonial de Gabriel:

“En algún momento comienza como a darse esa empatía (…) y en el momento Gabriel es la persona que da el primer paso, me dice: ‘Hay un interés de por medio, me gustas, pero quiero que lo sepas (…) yo me estoy separando’”.

Él se divorció en 2018 y meses más tarde confirmó su noviazgo con Baeva. Para 2021, ella compartió una fotografía de un anillo de compromiso, pero nunca se casaron.