Gabriel Soto e Irina Baeva: Así fue su ‘inesperada’ historia de amor, entre rumores e intenciones de boda

Los rumores resultaron ser ciertos: Gabriel Soto e Irina Baeva terminaron su relación. El actor dio a conocer que, después de cinco años juntos y crecer en distintos ámbitos, decidieron de común acuerdo poner fin a su noviazgo.

“Esta decisión la hemos tomado después de varios meses de reflexión, con sabiduría y madurez. Los motivos se mantendrán en nuestro círculo interno”, escribió Gabriel Soto en un comunicado firmado por él y su ahora exnovia.

Entre las especulaciones que han surgido en redes sociales sobre el término de su relación está el que Irina Baeva supuestamente saldría con un empresario, mientras Gabriel Soto, con un largo historial de parejas sentimentales, saldría con Cecilia Galiano. Ninguna de estas versiones está confirmada.

Gabriel Soto e Irina Baeva se separan tras 5 años de relación. (Foto: Cuartoscuro/Shutterstocl)

¿Cómo se conocieron Gabriel Soto e Irina Baeva?

Gabriel Soto e Irina Baeva se conocieron en 2016, cuando el actor todavía estaba casado con Geraldine Bazán. Ambos participaron como protagonistas en la telenovela Vino el amor, y la convivencia diaria fue aquella que los acercó en su momento.

Sin embargo, fue cuando volvieron a coincidir en la puesta en escena Por qué los hombres aman a las cabronas que la química se hizo más evidente.

“Como cualquier compañero de trabajo nos contábamos cosas, compartíamos el set, estuvimos ahí 24/7, llevas once meses grabando la novela. Empezamos a trabajar en la obra de teatro en donde es más convivencia (…) era un mes de gira y nos la pasamos increíble, nunca pasó nada de nada”, aseguró Baeva en una entrevista con Yordi Rosado.

Irina Baeva habló en una ocasión de cómo inició su relación con Gabriel Soto. (Foto: Cuartoscuro).

¿Cuándo se enamoraron Gabriel Soto e Irina Baeva?

Durante la misma plática, Irina comentó que Soto fue quien se le declaró cuando estaba atravesando una crisis matrimonial con Geraldine, de la que ya se estaba separando.

“En algún momento comienza como a darse esa empatía (…) y en el momento Gabriel es la persona que da el primer paso, me dice: ‘Hay un interés de por medio, me gustas, pero quiero que lo sepas (…) yo me estoy separando, pero te lo quiero decir con toda la honestidad y toda la transparencia”, compartió la actriz.

Gabriel Soto se separa de Geraldine Bazán: Rumores de relación con Irina Baeva crecen

En noviembre de 2017, Gabriel Soto confirmó que se estaba separando de Geraldine Bazán, con quien tuvo a sus hijas Elissa Marie y Alexa Miranda. Los rumores apuntaban a que Irina Baeva estaba como ‘tercera en discordia’, pero ella negó tener algo más que una amistad con el actor.

“Gabriel y yo somos amigos, no hay absolutamente nada más que decir al respecto”, declaró entonces Irina, aunque la cercanía era muy evidente entre ambos.

Gabriel Soto e Irina Baeva se llevaban muy bien desde que se conocieron. (Foto: Instagram @irinabaeva)

¿Cuándo empezaron a Andar Irina Baeva y Gabriel Soto?

Fue en 2018 cuando, a través de sus redes sociales, Irina Baeva y Gabriel Soto dieron a conocer que estaban una relación, apenas unos meses después de que el actor de ‘Amigas y Rivales’ se separa de Geraldine Bazán.

Lo anterior hizo que los rumores sobre infidelidad entre Soto y Baeva crecieran, aunque ambos siempre negaron esas versiones y, de hecho, abordaron el tema en una entrevista con la revista Hola!.

“En toda historia hay versiones, pero solo los involucrados conocemos la verdad”, dijeron en febrero de 2019, cuando llevaban unos meses de ser novios.

Desde que se hizo oficial el anuncio de su noviazgo, ambos se dejaban ver juntos y compartían en redes sociales fotos de sus viajes y mensajes cariñosos que se dedicaban ambos, así como todos los momentos que pasaban.

Gabriel Soto e Irina Baeva hacían muchos viajes juntos. (Foto: Instagram @irinabaeva)

Gabriel Soto e Irina Baeva se comprometieron

En 2021, se dio a conocer que Gabriel Soto le propuso matrimonio a Irina Baeva en la playa. La exclusiva fue publicada por la revista Hola!, donde además compartieron que llegó este momento importante en su relación tras ‘calmarse las aguas’ sobre los rumores al inicio del noviazgo.

Fue en sus redes sociales en donde compartieron una foto del momento y Baeva agregó: “dije que sí”.

Sin embargo, en más de una ocasión fue pospuesta la ceremonia religiosa y la fiesta por diversos motivos, entre ellos el hecho de que, por la guerra entre Rusia y Ucrania, la familia de la joven actriz no podía viajar y, por tanto, estar presente en ese momento especial.

También dijeron que su apretada agenda de trabajo fue uno de los motivos por los que no pudieron organizar su boda como la tenían planeada, pues querían que todos sus seres queridos los acompañaran.

Gabriel Soto e Irina Baeva tenían planes de boda, pero los pospusieron en más de una ocasión. (Foto: Instagram @irinabaeva)

¿Por qué terminaron Gabriel Soto e Irina Baeva?

Fueron meses de especulaciones sobre el futuro de la relación entre Gabriel e Irina, quienes cada vez se mostraban menos cercanos en redes sociales.

“A través de este mensaje, con el más profundo respeto y cariño, queremos comunicar que después de varios años de amor, apoyo y compromiso, hemos tomado la decisión de poner fin a la relación”.

Aunque siempre desmintieron las especulaciones, fue hasta este martes que el actor hizo oficial su ruptura con la actriz, originaria de Rusia. Hasta el momento, Irina no se ha pronunciado sobre su ruptura con Soto.