Lolita Ayala reaparece en silla de ruedas y con oxígeno: ‘Estoy coja, necesito otra operación’

Lolita Ayala fue vista en la misa del aniversario luctuoso de Talina Fernández con oxígeno, pero en ese momento se negó a hablar de su estado de salud, pero ahora, recientemente, reapareció en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde reveló que necesita una operación.

La conductora también anda en silla de ruedas porque tiene dificultades para caminar, según sus palabras, derivados del accidente en helicóptero que sufrió en 2015 cuando viajaba con el político César Duarte, en Chihuahua.

Lolita Ayala es una periodista retirada de la vida pública. (Foto: Cuartoscuro) (Antonio Cruz)

¿Por qué Lolita Ayala usa oxígeno?

En un encuentro con los medios, compartido este martes por el programa de TV Sale el sol, la periodista informó lo siguiente respecto al uso de un tanque de oxígeno.

“Estoy bien, ahorita ya me puse tapabocas porque parece que el Covid está de regreso (...) el oxígeno solamente lo uso en la Ciudad de México porque me afecta la altura, ahorita que voy a salir me lo quito, es solo para el aeropuerto”, declaró quien fuera la mejor amiga de Talina Fernández.

Ella descartó problemas en los pulmones y cualquier otro tipo de padecimiento, pero contempla mudarse de la capital mexicana. “Claro, Acapulco, a Cancún, pero por ahora no tengo planes de sobrevivir, solo quiero vivir bien y con mis hijos”, explicó la presentadora de noticias.

Lolita Ayala ya ha sido vista con oxígeno en el pasado, como en esta imagen de 2023. (Foto: Cuartoscuro)

Lolita Ayala necesita otra operación

Lolita Ayala explicó, en el mismo encuentro con los medios citado anteriormente, que requiere de otra operación para contrarrestar los estragos ocasionados por el desplome del helicóptero en el que viajaba en 2015.

“Estoy coja, por eso ando en silla de ruedas, la caída del helicóptero y cuando me rompí el fémur no me dejaron bien y me tienen que volver a operar, pero yo ya no quiero”, mencionó la famosa.

La conductora agregó los detalles del procedimiento médico al que necesitaría someterse. “Deben mover el hueso que quedó fuera del fémur, no sé si es riesgoso, pero debe serlo”, detalló Ayala en la entrevista mencionada antes en el texto.

Lolita Ayala padeció una caída en su casa que afectó su salud. (Foto: Cuartoscuro) (Diego Simón Sánchez)

¿Qué le pasó a Lolita Ayala en la caída del helicóptero?

Después de la caída del helicóptero donde viajaba Lolita, tuvo diferentes problemas de salud que la llevaron a someterse a una operación.

“Me pusieron unas varillas, 8 tornillos, placas, la rehabilitación tomó semanas, pero regresé a trabajar a los dos meses. Actualmente, tengo un poco de molestia, no puedo agacharme, no volteo, camino y hago todo, de los males, el menor”, dijo la presentadora de TV en una entrevista con Venga la alegría en 2020.

Pero seis años después, en 2021, sufrió una caída en su casa que agravaron las consecuencias del accidente, por ello, actualmente, necesita usar silla de ruedas para trasladarse.

“No quiero caminar porque no estoy tan fuerte de la pierna como para lograrlo”, contó en un breve encuentro con el matutino Sale el Sol en 2023.