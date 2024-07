Adiós, ‘hechicera’: Muere Shannen Doherty, actriz de ‘Beverly Hills 90210′ y ‘Charmed’, a los 53 años

La actriz estadounidense Shannen Doherty, quien protagonizó las series ‘Beverly Hills 90210′ y ‘Charmed’, falleció a los 53 años tras una larga batalla contra el cáncer, informó este domingo el medio especializado People.

“Con gran pesar confirmo el fallecimiento de la actriz Shannen Doherty. El sábado 13 de julio, perdió su batalla contra el cáncer”, señaló al medio Leslie Sloane, portavoz de Doherty.

Su enfermedad salió a la luz pública en una demanda presentada en 2015 contra sus antiguos gestores, en la que alegaba que gestionaron mal su dinero y permitieron que su seguro médico caducara. Más tarde compartió detalles íntimos de su tratamiento tras una mastectomía simple.

En diciembre de 2016, publicó una foto de su primer día de radiación, calificando el tratamiento de “aterrador” para ella. En febrero de 2020, Doherty reveló que el cáncer había regresado y que se encontraba en la etapa cuatro. Dijo que salió a la luz porque sus condiciones de salud podrían salir a la luz en los tribunales. El actor había demandado al gigante de los seguros State Farm después de que su casa de California resultara dañada en un incendio en 2018.

“No tengo ni idea de cuánto tiempo voy a estar con la quimioterapia. ... No es algo que yo pueda predecir, no es algo que mis médicos puedan predecir. Y da miedo, es como una gran llamada de atención”, dijo Doherty en un episodio de finales de junio de su podcast “Let’s Be Clear”, añadiendo que un cambio reciente en la forma de sus células cancerosas significaba que había nuevos protocolos de tratamiento que podía probar. “Por primera vez en un par de meses probablemente, me siento esperanzada porque ahora hay muchos más protocolos, mientras que antes estaba esperanzada - pero todavía me estaba preparando”.

