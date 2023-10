Lolita Cortés habla de su doble mastectomía: ¿Cómo es este procedimiento?

Octubre es el mes de sensibilización del Cáncer de Mama, y en el marco de este, Lolita Cortés compartió su experiencia con el cáncer de mama, mismo que le fue detectado recientemente y del cual se encuentra en recuperación, con tratamiento por cinco años.

Durante una entrevista con el programa Venga la Alegría, la jueza de diversos reality shows compartió de qué forma se enteró de su padecimiento, pues ella nunca se encontró algún bulto anormal en sus autoexploraciones.

“Hace unos meses yo fui a una visita al ginecólogo y descubrieron que tenía un tumor de alto grado de malignidad en el seno, en la mama izquierda”, narró la también cantante de 52 años.

A los 15 días le retiraron el tumor, mismo que le confirmaron era cáncer, por lo que tuvo que someterse a una mastectomía para retirarlo y evitar que se esparciera a ganglios linfáticos y otras partes del cuerpo.

“He tenido días que me he roto, pero quiero vivir para convivir con mis hijos. Ahora que me hicieron la mastectomía doble, por eso estoy toda vendada porque necesita pegarse a la piel lo más que se pueda para que salga todo el líquido y estoy en remisión durante cinco años”, explicó Cortes, quien se muestra entusiasmada.

Lolita Cortés habló sobre su lucha contra el cáncer de mama. (Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira)

¿Qué es una mastectomía y qué tipos hay?

Una mastectomía es la cirugía con la que se extirpa por completo el seno, de acuerdo con la Sociedad Americana del Cáncer, y esta se realiza por lo general en mujeres que padecen cáncer de mama. También es común que, con esta, se retiren ganglios linfáticos de la axila.

Existen diferentes tipos de mastectomías; en algunas se pueden conservar algunas partes como el pezón, pero en otras es necesario retirar todo el tejido que existe en el seno.

La utilización de una u otra dependerá en gran medida del tipo de problema mamario que se tenga. Incluso, hay algunas mastectomías que se hacen por mera prevención, llamadas también mastectomía profiláctica, según la Biblioteca de Medicina de Estados Unidos.

Los principales tipos de mastectomía que hay son:

Mastectomía simple o total : En esta se extirpa el seno afectado por completo. En algunos casos también ciertos ganglios linfáticos.

: En esta se extirpa el seno afectado por completo. En algunos casos también ciertos ganglios linfáticos. Mastectomía con conservación de piel : Se extirpa solamente el tejido mamario, el pezón y la areola, dejando la mayor parte de piel posible para la reconstrucción, en caso de que sea posible y la paciente lo quiera así.

: Se extirpa solamente el tejido mamario, el pezón y la areola, dejando la mayor parte de piel posible para la reconstrucción, en caso de que sea posible y la paciente lo quiera así. Mastectomía con conservación del pezón : El tejido del seno se extirpa, pero la piel y el pezón del seno se quedan ahí. Por lo general se opta por esta cuando se espera reconstrucción del seno y el tumor es pequeño.

: El tejido del seno se extirpa, pero la piel y el pezón del seno se quedan ahí. Por lo general se opta por esta cuando se espera reconstrucción del seno y el tumor es pequeño. Mastectomía radical modificada : en esta, además de retirar por completo el seno, también se extirpan los ganglios linfáticos axilares.

: en esta, además de retirar por completo el seno, también se extirpan los ganglios linfáticos axilares. Mastectomía radical: Aunque ya no es tan común hoy en día, con esta se extirpa todo el seno, los ganglios linfáticos axilares y los músculos pectorales que están debajo del seno.

Mastectomía doble: ¿Qué es?

En términos simples, la mastectomía doble es cuando se realiza la extirpación de ambos senos, y la mayoría son como una simple, pero con el tema de hacerlo en ambas mamas, según la Sociedad Americana de Cáncer.

La mastectomía es solo una parte del tratamiento que debe seguir una mujer para tratar el cáncer de mama. Dependiendo de la paciente y la fase en que esté la enfermedad, se pueden recomendar tratamientos hormonales, radioterapias o quimioterapias.