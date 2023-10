Alessandra Rosaldo reacciona a críticas vs. Eugenio Derbez: ‘Ya no se puede decir nada’

“Es tristísimo cuando lo he visto en estas crisis”, comentó la actriz y cantante Alessandra Rosaldo en relación con una polémica en la que se ha visto envuelto Eugenio Derbez por declaraciones de hace cinco años.

Desde inicios de octubre de este año, una antigua entrevista de Eugenio Derbez con Adela Micha de 2018 resurgió en redes sociales en el que el actor contó la plática que ha tenido con algunos jóvenes que han querido trabajar para él.

“Les hablas a los jóvenes y les dices, no sé, te voy a inventar: ‘oye, necesito que me trabajes mis redes sociales. ‘Claro que sí, ¿cuánto me van a pagar?’ (...) No lo puedo creer, me enoja”, explicó en aquel entonces el intérprete mexicano.

Este fragmento de la entrevista ha recibido diversas críticas en redes sociales; sin embargo, Eugenio Derbez pidió a sus seguidores que pusieran un alto a sacar frases de contexto: “dejen de hacer chisme donde no hay”, publicó en sus redes sociales.

Eugenio Derbez respondió a las críticas en redes sociales por una pasada entrevista de Adela Micha. (Foto: Cuartoscuro)

¿Qué dijo Alessandra Rosaldo sobre la polémica de Eugenio Derbez?

Alessandra Rosaldo, quien es la esposa de Eugenio Derbez, iniciará una gira musical de Sentidos Opuestos. Se trata de un dúo conformado por la actriz y el compositor Gonzalo ‘Chacho’ Gaytán que inició a principios de la década de los noventa.

En marco de su gira musical, Rosaldo tuvo un encuentro con Sale el Sol en el que compartió la forma en la que el protagonista de Familia P. Luche (2002) ha afrontado las críticas en redes sociales.

Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez llevan 17 años de relación. (Instagram / @ederbez)

“A él (Eugenio Derbez) que cada seis meses le toca duro y tupido, por lo que sea. Ya no se puede decir nada, ni bonito, ni feo, ni a favor, ni en contra. Es tristísimo cuando lo he visto en estas crisis, que todo el equipo lo quiere resolver... él siempre está en su centro”.

La actriz también compartió que para ella no ha sido fácil ver a Eugenio Derbez afrontar las críticas en su contra:

“Tampoco es nada fácil y yo eso se lo he aprendido a Eugenio. A no tomarme las cosas de manera personal, a mí antes me afectaba mucho lo que leía en las redes”.

Eugenio Derbez Alessandra Rosaldo habló sobre la polémica de Eugenio Derbez. (Foto: Instagram / @alexrosaldo / @karlaaudelophoto)

¿Por qué Sentidos Opuestos sigue juntos?

El dúo de Sentidos Opuestos fue reconocido en los noventa por sencillos como ‘Amor de papel’, ‘Fiesta’, ‘Ardiente tentación’, entre otros.

Aunque a principios de los 2000, el dúo se alejó de la escena musical, en la actualidad se encuentran a punto de emprender una nueva gira musical llamada Eternamente Tour que contempla visitar la Ciudad de México y algunas locaciones en Estados Unidos.

En aquel encuentro con el medio mexicano, se le preguntó a Chacho Gaytán la razón por la que Sentidos Opuestos continúa unido después de casi tres décadas.

Alessandra Rosaldo y Chacho Gaytán regresan como Sentidos Opuestos. (Foto: Cuartoscuro)

“El porqué seguimos juntos es que nunca fuimos pareja, eso ha sido parte fundamental. No quiere decir que las parejas se vayan a pelear, pero yo creo que siempre fue algo muy importante”.

En diversas ocasiones, Chacho Gaytán y Alessandra Rosaldo han negado que tuvieran un amorío en la época más famosa de Sentidos Opuestos.

“Nos veíamos de otra forma, como hermanos”, puntualizó el compositor. El dúo de Sentidos Opuestos se presentará el próximo 26 de octubre en el Pepsi Center de la Ciudad de México, las entradas se pueden conseguir por medio de la plataforma de Ticketmaster.