Alessandra Rosaldo habla de su matrimonio con Eugenio Derbez: ¿También se van a separar?

En las últimas semanas se ha hablado de parejas en el mundo del espectáculo que, tras varios años de matrimonio, han decidido separarse, como en el caso de Andrea Legarreta y Erik Rubín, y Tania Rincón de su esposo, Daniel Pérez.

Lo anterior ha provocado que los nombres de otras parejas de la farándula ronden las redes sociales con cuestionamientos sobre su situación sentimental y matrimonial, y si podría ocurrir otra separación que acapare los reflectores.

Entre los más sonados están Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo, que han demostrado ser uno de los matrimonios más sólidos de la farándula mexicana. Aunque tampoco han estado excentos de rumores sobre separación.

Al respecto, Rosaldo fue cuestionada por Ventaneando tras la ola de separaciones que se han hecho públicas, y le preguntaron cómo se encuentra ella en su relación con el actor y productor que hace unos meses sufrió un aparatoso accidente en el hombro.

Con tranquilidad, la integrante de Sentidos Opuestos aseguró que ella se encuentra estable en su matrimonio y que no existen planes de separación. También explicó qué es lo que podría estar ocurriendo a nivel general y el por qué han surgido tantas separaciones últimamente.

“Estamos viviendo como una etapa como de muchos cierres de ciclos, quizás eso es lo que está sucediendo a nivel general, yo me encuentro muy bien, o sea, no me voy a separar, estoy bien, en familia, muy contentos”, compartió entre risas.

Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez son una de las parejas más estables del espectáculo. (Foto: Instagram / @alexrosaldo / @karlaaudelophoto)

La música, un escape para los artistas: Alessandra Rosaldo

Alessandra Rosaldo también compartió que ella ve en su trabajo una ‘valvula de descarga’ para todas las emociones que siente, incluyendo positivas y negativas.

“Claro, siempre la música, el baile, el canto, lo que hacemos, claro, siempre es un escape de todo, de pasión, de amor, de lo que uno trae dentro”, explicó la intérprete de ‘Ardiente Tentación’.

Alessandra Rosaldo regresará con ‘Chacho’ Gaytán a realizar una serie de presentaciones como Sentidos Opuestos, una de ellas este 4 de marzo en el Pepsi Center para celebrar sus 30 años de trayectoria musical.