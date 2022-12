Eugenio Derbez reveló sus miedos tras accidente en el hombro: ‘Pensé que perdería el brazo’

Eugenio Derbez se recupera de una complicada cirugía en el hombro tras un accidente, por lo que contó lo que pensó tras los informes de los especialistas y el miedo más grande que tuvo, por el que aceptó haber pasado por un momento de depresión.

“Sí me dio un poco de depresión, la verdad, porque te pasan muchas cosas por la cabeza cuando te dicen que ya no vas a recuperar el movimiento que tenías antes y pensé hasta que podía llegar a perder el brazo porque me iban a poner un remplazo de hombro”, reveló el comediante a los medios en el Aeropuerto de la Ciudad de México.

“Me dio miedo porque se partió en 17 pedazos el brazo y el hombro. Ya estoy bien de ánimo, del brazo y de todo”, aseguró vía Sale el Sol.

El también actor y director explicó que la recuperación total llevará entre seis meses a un año. “Tuve cita con el doctor, con el que me operó, ya me dijo que voy muy bien. Es una recuperación larga porque todavía no puedo hacer muchas cosas, no puedo levantar el brazo arriba, no puedo agarrarme la cabeza bien”.

Sin embargo, dijo estar dispuesto a desafiar el pronóstico que le dieron sobre su movilidad. “Me dijo el 100 por ciento no lo vas a recuperar, tengo que ser honesto, pero yo espero llegar por lo menos al 95 por ciento”.

Entre risas, evadió los rumores sobre que fuera su hijo Vadhir quien lo empujara para ocasionar la lesión. “De hecho teníamos ya un sketch preparado, nomás que luego se me tuvo que ir mi hijo a trabajar”.

Derbez responde a Victoria Ruffo

Luego de que su expareja reaccionara al mal momento que pasó Derbez, fue él quien le respondió a Victoria Ruffo, madre de José Eduardo, con quien no negó una posibilidad de reconciliación.

“Leí que me había mandado buenas vibras, buenos deseos, y estoy muy agradecido por eso. Hoy elevaré una oración por ella de regreso”, indicó. Pero no olvidó un detalle que sobresalió en sus palabras: “Vi que dijo que estaba yo viejito y nomás quería recordarle que ella es mayor que yo”, agregó.